Ведомство отреагировало на информацию из западных ресурсов

Министерство энергетики не получало в своей адрес просьб от коллег из Китая и европейских государств о наращивании угольного экспорта, вопреки заявлениям в средствах массовой информации. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ведомства в социальных сетях.

Таким образом Минстерство энергетики отреагировало на публикацию агентства Bloomberg, в которой сообщалось, что Европейский союз обратился к российской стороне с просьбой о наращивании объемов поставляемого угля на фоне своего уклона в сторону возобновляемых источников энергии для экологичного производства.

Как отметили в пресс-службе Министерства энергетики РФ, соответствующих обращений со стороны Пекина и европейских стран не поступало, передает RT.

По информации ведомства, в первой половине текущего года показатель угольного экспорта в России остановился на отметке в 107,3 млн тонн. Приведенная цифра превышает практически на 10 процентов показатель аналогичного прошлогоднего периода. С января по июль поставки угля в европейские страны выросли на 2,4%.

По последним данным, экспорт в китайском направлении вырос до 24,15 млн тонн за первое полугодие текущего года. В целом же показатель для стран Азии достиг за обозначенный период времени 60 миллионов тонн (против 55 млн, зафиксированных в тот же период годом ранее).

Ранее стало известно, что на бирже стоимость газа по состоянию на утро 30 сентября поднялась до уровня в 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. К полудню стоимость топлива на европейских рынках преодолела отметку в $1150.