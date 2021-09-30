Компенсацию советских вкладов планируют перенести до 2025 года

Компенсацию советских вкладов планируют перенести до 2025 года
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Действие соответствующего закона регулярно приостанавливается с 2003-го

Российский кабмин внес в Госдуму законопроект о переносе еще на год, т.е. до 1 января 2025-го, полной компенсации советских вкладов, предусмотренной законом 1995 г.

Как отмечает РИА "Новости", речь идет о документе "О базовой стоимости необходимого социального набора", гарантирующем восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан. Он распространялся на сбережения, помещенные на вклады Сбербанка до 20 июня и на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР - до 1 января 1992 года.

Согласно документу, восстановление сбережений должно было происходить через перевод долговых обязательств России с использованием долгового рубля.

Однако законы, предусматривающие перевод вкладов и регулирующие порядок их обслуживания все еще не приняты. Именно поэтому действие документа "О базовой стоимости необходимого социального набора" ежегодно приостанавливается с 2003 года.

Напомним, последний раз законопроект о приостановке начала действия закона о полной компенсации дореформенных вкладов россиян был внесен в Госудуму осенью прошлого года.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость315962
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Главное, в России нет такого бардака как у нас, БЛМ и все такое, суды, адвокаты, нигам приходится ботинки лизать, зарплата 150 тысяч долларов, налоги почти одна треть, бездомные на каждом углу. А вклады простили, ну и ладно, ещё заработают. :))))))
Гость313635
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Чушь какая-то.Это что,компенсировать обнулившиеся советские вклады хотят всем вкладчикам во всех странах бывшего СССР,в том числе прибалтийских и на Украине? Бред.Никогда этого не будет.Тут в самой России,как пенсии и зарплаты поднять-так шиш с маком.
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