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Российский кабмин внес в Госдуму законопроект о переносе еще на год, т.е. до 1 января 2025-го, полной компенсации советских вкладов, предусмотренной законом 1995 г.
Как отмечает РИА "Новости", речь идет о документе "О базовой стоимости необходимого социального набора", гарантирующем восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан. Он распространялся на сбережения, помещенные на вклады Сбербанка до 20 июня и на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР - до 1 января 1992 года.
Согласно документу, восстановление сбережений должно было происходить через перевод долговых обязательств России с использованием долгового рубля.
Однако законы, предусматривающие перевод вкладов и регулирующие порядок их обслуживания все еще не приняты. Именно поэтому действие документа "О базовой стоимости необходимого социального набора" ежегодно приостанавливается с 2003 года.
Напомним, последний раз
законопроект о приостановке начала действия закона о полной компенсации дореформенных вкладов россиян
был внесен в Госудуму осенью прошлого года.
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