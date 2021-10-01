Об этом сообщил украинский газовый оператор

Транзит российского газа в Венгрию прекращен после вступления в силу российско-венгерского контракта. Об этом сообщил оператор "ГТС Украины".

Поступление топлива прекратилось в 7 часов утра 1 октября – действие договора между Москвой и Будапештом началось с самого начала суток.

"Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год", – указывается на сайте оператора.

Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что украинская сторона всегда исправно выполняла обязательства по транзиту российского газа – Венгрия получала топливо из Украины на протяжении десятилетий. Сейчас же, из-за особенностей устройства газового транзита, Киев не имеет возможности импортировать газ с венгерской стороны.

Макогон отметил, что украинский транзитный маршрут был более выгодным, нежели транспортировки через "Турецкий поток" – об этом свидетельствовали объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы. Он заявил, что "Газпром" попросту монополизирует газовые маршруты, что ставит под вопрос основополагающие принципы функционирования газовых рынков ЕС.

"Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", – подытожил гендиректор.

Напомним, сегодня, 1 октября, вступил в силу договор между "Газпромом" и Венгрией по прямым поставкам газа. Всего соглашение между сторонами расчитано на 15 лет и подразумевает транзит топлива, объемом около 4,5 млрд куб.м в год.