Украинцы бьют тревогу: "Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию

Украинцы бьют тревогу: "Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
Об этом сообщил украинский газовый оператор

Транзит российского газа в Венгрию прекращен после вступления в силу российско-венгерского контракта. Об этом сообщил оператор "ГТС Украины". 

Поступление топлива прекратилось в 7 часов утра 1 октября – действие договора между Москвой и Будапештом началось с самого начала суток. 

"Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год", – указывается на сайте оператора.

Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что украинская сторона всегда исправно выполняла обязательства по транзиту российского газа – Венгрия получала топливо из Украины на протяжении десятилетий. Сейчас же, из-за особенностей устройства газового транзита, Киев не имеет возможности импортировать газ с венгерской стороны. 

Макогон отметил, что украинский транзитный маршрут был более выгодным, нежели транспортировки через "Турецкий поток" – об этом свидетельствовали объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы. Он заявил, что "Газпром" попросту монополизирует газовые маршруты, что ставит под вопрос основополагающие принципы функционирования газовых рынков ЕС.

"Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", – подытожил гендиректор.

Напомним, сегодня, 1 октября, вступил в силу договор между "Газпромом" и Венгрией по прямым поставкам газа. Всего соглашение между сторонами расчитано на 15 лет и подразумевает транзит топлива, объемом около 4,5 млрд куб.м в год. 

Источник: ГТС Украины ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость316855
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Гость316281
"законтрактованы на весь газовый год" - значит все оплачено, халява сама пришла в руки, а они все не довольны
дык, это ж значит, что у них никто ничего не может купить - газа нема
Гость316281
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"законтрактованы на весь газовый год" - значит все оплачено, халява сама пришла в руки, а они все не довольны
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