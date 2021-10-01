В Киеве нашли спасение от потери российского транзита в Венгрию через Украину

В Киеве нашли спасение от потери российского транзита в Венгрию через Украину
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
Незалежная сделала запасы топлива

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина нашла способ, как бороться с поставками газа в обход украинской газовой магистрали. Слова эксперта прозвучали в эфире Ютуб-канала Politeka Online. 

Арестович отметил, что если Россия перекроет Украине доступ к газу, то жители страны не останутся без жизненно важного ресурса.

"На эту зиму до весны мы свое население и страну обезопасили от возможного перекрытия газового вентиля", – заявил Алексей.

Эксперт объяснил, что речь идет о запасах газа. Так, по словам политического обозревателя, Незалежная закачала в свои хранилища 18 миллиардов кубометров топлива.

Арестович выразил уверенность, что украинцы могут не переживать о том, что лишатся тепла зимой, ведь Киев устранил возможные риски.

Алексей добавил – у Украины нет никаких гарантий, что РФ не договорится с другими европейскими лидерами о поставках газа в обход Незалежной. Все происходящее эксперт назвал "политической игрой".

Напомним, в понедельник, 27 сентября, российская компания "Газпром" подписала контракт с Венгрией на поставки газа до конца 2036 года. Речь идет о четырех с половиной миллиардах кубометров газа ежегодно. Топливо будет поступать туда через Сербию и Австрию.

В пятницу, 1 октября, контракт вступил в силу, отмечает "Пятый канал"

Ранее гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон высказался о прекращении транзита газа через Украину в Венгрию. 

Источник: Ютуб-канал Politeka Online ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Гость 313017
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Гость 313017
тот газ который раздувает хохловские шаровары , от зависти досады и бессилия , будет хорошей заменой российскому. И этого количества хватит даже на польшу.
:) там и янкам матрасницам хватит .
Настоящий Одессит
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Вот козлы, или наворовали, или как всегда брешут)
Вячеслав Москва
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Ржунемогу над этим дурдом под названием ”Украина”. Он занимает в Европе 2 (второе) место по запасам газ 1.1 трлн м³. Работайте, добывайте… Не, им больше нравится воровать и попрошайничать. Их ещё покойный Туркменбаши жуликами называл.
Гость316891
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В Думе думают, в Раде радуются, что укросвинарник идёт полным ходом к канибализму.
Гость313645
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"На эту зиму до весны мы свое население и страну обезопасили от возможного перекрытия газового вентиля", – заявил Алексей. -
Алёша, наширялся кизяком??? А ДАЛЬШЕ ТО ЧТО - жизнь окончена? Это всё равно что попытаться с бабой, впрок, с запасом на будущее, нажанжибариться... :))) Кизячный эксперд... :)))
Гость 313017
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тот газ который раздувает хохловские шаровары , от зависти досады и бессилия , будет хорошей заменой российскому. И этого количества хватит даже на польшу.
М
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конечно выживайте на своих запасах а если начнете воровать то отключим кормушку совсем
дедушка мороз приходи в гости на укрусию скорей
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