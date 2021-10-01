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Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина нашла способ, как бороться с поставками газа в обход украинской газовой магистрали. Слова эксперта прозвучали в эфире Ютуб-канала Politeka Online.
Арестович отметил, что если Россия перекроет Украине доступ к газу, то жители страны не останутся без жизненно важного ресурса.
"На эту зиму до весны мы свое население и страну обезопасили от возможного перекрытия газового вентиля", – заявил Алексей.
Эксперт объяснил, что речь идет о запасах газа. Так, по словам политического обозревателя, Незалежная закачала в свои хранилища 18 миллиардов кубометров топлива.
Арестович выразил уверенность, что украинцы могут не переживать о том, что лишатся тепла зимой, ведь Киев устранил возможные риски.
Алексей добавил – у Украины нет никаких гарантий, что РФ не договорится с другими европейскими лидерами о поставках газа в обход Незалежной. Все происходящее эксперт назвал "политической игрой".
Напомним, в понедельник, 27 сентября, российская компания "Газпром" подписала контракт с Венгрией на поставки газа до конца 2036 года. Речь идет о четырех с половиной миллиардах кубометров газа ежегодно. Топливо будет поступать туда через Сербию и Австрию.
В пятницу, 1 октября, контракт вступил в силу, отмечает "Пятый канал".
Ранее гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон высказался о прекращении транзита газа через Украину в Венгрию.
Об этом сообщил украинский газовый оператор
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Алёша, наширялся кизяком??? А ДАЛЬШЕ ТО ЧТО - жизнь окончена? Это всё равно что попытаться с бабой, впрок, с запасом на будущее, нажанжибариться... :))) Кизячный эксперд... :)))
дедушка мороз приходи в гости на укрусию скорей