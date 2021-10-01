Транзит российского газа через Польшу рухнул почти в три раза

Транзит российского газа через Польшу рухнул почти в три раза
Фото: Gazprom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сокращение поставок топлива произошло на фоне запуска прямых поставок Будапешту

Прокачка российского газа по газопроводу "Ямал-Европа" сократилась в 2,8 раза по сравнению с данными предыдущего дня. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Всего за час с 7 до 8 утра по трубам прошло лишь 0,8 миллиона кубометров – накануне эти значения составляли 2,2 миллиона кубометров в среднем за час, пишет URA.RU

Общее снижение поставок началось еще в среду. 

В "Газпроме", в свою очередь, заявляли, что сокращение объемов транзита связано с заявками одного из клиентов и несет временный характер.

Напомним, сегодня вступил в силу договор между Россией и Венгрией о прямых поставках газа в обход Украины через "Турецкий поток". Сразу после этого украинская сторона сообщила, что российский газовый гигант полностью прекратил поставлять газ, предназначавшийся для венгров, хотя контракты действуют до конца газового года. 

Газопровод "Ямал-Европа" проходит через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость 313017
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тот газ который раздувает хохловские шаровары , от зависти досады и бессилия , будет хорошей заменой российскому. И этого количества хватит даже на польшу.
М
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поленья должны выжить благодаря дешевому газу своего патрона,сжиженный газ свободы
хорошее начало 1 октября
кстати где свиноголовы.прыгают или бросились собирать остатки хвороста и кизяка?
где гости из америки,после ночной смены мытья посуды отсыпаются?
Гость316887
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Русофобия должна быть очень дорогой
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