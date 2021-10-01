Сокращение поставок топлива произошло на фоне запуска прямых поставок Будапешту

Прокачка российского газа по газопроводу "Ямал-Европа" сократилась в 2,8 раза по сравнению с данными предыдущего дня. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Всего за час с 7 до 8 утра по трубам прошло лишь 0,8 миллиона кубометров – накануне эти значения составляли 2,2 миллиона кубометров в среднем за час, пишет URA.RU.

Общее снижение поставок началось еще в среду.

В "Газпроме", в свою очередь, заявляли, что сокращение объемов транзита связано с заявками одного из клиентов и несет временный характер.

Напомним, сегодня вступил в силу договор между Россией и Венгрией о прямых поставках газа в обход Украины через "Турецкий поток". Сразу после этого украинская сторона сообщила, что российский газовый гигант полностью прекратил поставлять газ, предназначавшийся для венгров, хотя контракты действуют до конца газового года.

Газопровод "Ямал-Европа" проходит через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию.