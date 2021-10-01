В Европе потеряли надежду на помощь "Северного потока-2" с газовым кризисом

В Европе потеряли надежду на помощь "Северного потока-2" с газовым кризисом
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Дефицит топлива в ЕС не станет поводом для более оперативного решения по запуску газопровода

Глава компании Uniper – соинвестора "Северного потока-2" – Клаус-Дитер Маубах уверен, что процедура сертификации газопровода будет затягиваться очень долго, поэтому до весны его эксплуатация точно не начнется. Соответственно, пережить газовый кризис европейцам он не поможет.

"Насколько мне известно, сертификация газопровода закончится настолько поздно, что вряд ли этот трубопровод поможет нам этой зимой",

– приводит "Рейтер" мнение Маубаха. Он напомнил, что после процедур сертификации в Германии документы по газопроводу, который может удвоить поставки российского газа в ЕС, поступят в Европейскую комиссию.

Маубах обратил внимание журналистов, что российский "Газпром" исправно выполняет все обязательства по контрактам и сейчас поставляет на европейский рынок "чуть больше" газа, чем это оговорено долгосрочными соглашениями. При этом глава правления Uniper не стал рассуждать на тему, может ли "Газпром" нарастить поставки в свете газового кризиса в Европе и, если да, то почему этого не делает.

В последние недели в Европе сильно выросли цены на газ, которые влекут за собой повышение тарифов на электричество, газоснабжение и отопление для населения. На этом фоне в выигрышной позиции оказались венгры, чье правительство заключило с "Газпромом" контракты на поставку топлива в обход Украины по выгодной цене.

Ликвидировать дефицит газа могли бы поставки по "Северному потоку-2", но в ФРГ ему еще не выдали лицензию на эксплуатацию. Причем, по оценке представителя Кремля Дмитрия Пескова, не очень оперативная работа европейских чиновников не связана со сменой власти в Германии.

Источник: Reuters
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Living in CA
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Гость316967
1200 и это еще не предел
ты наверное наконец расплатишься за кредит, который брал на десятый айфон :)))
Гость316971
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а почему никто не поинтересуется почему в такой кризис нехватки газа нельзя сертефицировать СП 2
игорь
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а где же ваша ХВАЛЕННАЯ альтернативная энергетика? а еврогендеры?
Гость316967
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1200 и это еще не предел
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