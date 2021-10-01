"Газпром" назвал причину снижения транзита через Польшу

"Газпром" назвал причину снижения транзита через Польшу
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Прокачка голубого топлива зависит от потребителей

В Германии пожаловались, что сегодня, 1 октября, транзит сырья по газопроводу "Ямал-Европа" упал почти в четыре раза по сравнению с объемом четверга. В целом снижение цифр наблюдается с 28 сентября. В "Газпроме" поспешили объяснить ситуацию.

В российской корпорации обратили внимание журналистов на то, что цифры зависят от запросов потребителей в рамках контрактов, а также от собственных возможностей по оптимизации логистики. В соответствии с этими показателями "Газпром" на определенных направлениях бронирует транспортные мощности. 

Так в пресс-службе компании пояснили ситуацию РИА "Новости". 

На октябрь "Газпром" зарезервировал 1,3 миллиона кубов топлива в час в немецкой точке входа. 

В целом труба способна поставлять до 33 млрд кубов газа в год. 

Напомним, сейчас Европу охватила паника из-за высоких цен на сырье и пустые газохранилища. Накануне стоимость голубого топлива в очередной раз обновила исторический максимум. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Гость315962
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Гость 389733
При строительстве та же история былa. Утро.ру  4 раза в день , меняет планы на газ :) это делается для поднятия рейтинга портала. Жонглировать фактами и собирать как можно больше коментов, так поднимается рейтинг. Часто даже деньги вкладывают что бы подогревать споры и ссоры.
Для этого и платят троллям :))
Гость313214
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Утро.ру скатилось на дно. Работают только на устраивании cpача в комментариях между Русскими и укроботами.
Гость 389733
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При строительстве та же история былa. Утро.ру  4 раза в день , меняет планы на газ :) это делается для поднятия рейтинга портала. Жонглировать фактами и собирать как можно больше коментов, так поднимается рейтинг. Часто даже деньги вкладывают что бы подогревать споры и ссоры.
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