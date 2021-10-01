Прокачка голубого топлива зависит от потребителей

В Германии пожаловались, что сегодня, 1 октября, транзит сырья по газопроводу "Ямал-Европа" упал почти в четыре раза по сравнению с объемом четверга. В целом снижение цифр наблюдается с 28 сентября. В "Газпроме" поспешили объяснить ситуацию.

В российской корпорации обратили внимание журналистов на то, что цифры зависят от запросов потребителей в рамках контрактов, а также от собственных возможностей по оптимизации логистики. В соответствии с этими показателями "Газпром" на определенных направлениях бронирует транспортные мощности.

Так в пресс-службе компании пояснили ситуацию РИА "Новости".

На октябрь "Газпром" зарезервировал 1,3 миллиона кубов топлива в час в немецкой точке входа.

В целом труба способна поставлять до 33 млрд кубов газа в год.

Напомним, сейчас Европу охватила паника из-за высоких цен на сырье и пустые газохранилища. Накануне стоимость голубого топлива в очередной раз обновила исторический максимум.