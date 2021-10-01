Дополнительные выплаты касаются тех родителей, которые находятся на заслуженном отдыхе и имеют детей-студентов

Россиянам указали о неочевидном условии для повышенных пенсионных выплатах. Это относится к родителям-пенсионерам, чьи дети являются студентами очных отделений высших учебных заведений, причем как отечественных, так и зарубежных. Об этом говорится в сообщении на сайте отделения ПФР по Москве и Московской области.

"Студенты должны обучаться по основным образовательным программам в российских или иностранных учебных заведениях. Тип и вид организации, в которой обучается ребенок, не имеет значения", – объяснили в Пенсионном фонде России.

Также не учитывается и форма обучения – на повышенную пенсию могут претендовать как родители бюджетников, так и тех, кто учится на платной основе. Выплаты осуществляются до окончания детьми учебного заведения. Но здесь присутствует возрастное ограничение. Если чадо достигнет 23 лет до выпуска из ВУЗа, то дополнительные выплаты пенсионерам прекращаются.

Ранее в ПФР предупредили россиян о мошеннических схемах в связи с перерасчетом пенсий за советский стаж. В ведомстве отметили, что некоторые юрфирмы вытягивают деньги у пожилых граждан для переоценки средств, что на самом деле уже сделано 12 лет назад.

