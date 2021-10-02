Стоимость голубого топлива в ЕС растет, как на дрожжах

С начала текущего года цены на газ в европейских государствах показывают устойчивый рост. Многие считают, что такое положение дел весьма выгодно нашему "Газпрому". Однако аналитики поспешили развеять мифы о баснословных заработках компании.



Опытный профильный эксперт Сергей Кауфман пояснил, что энергетический гигант, а вместе с ним и Россия, не смогут извлечь сверхдоходы от рекордной стоимости голубого топлива в Евросоюзе. Аналитик напомнил, что рекорды по ценам ставят спотовые контракты на газ. При этом наш экспортер голубого топлива осуществляет свою деятельность на основании долгосрочных соглашений, где стоимость газа была обговорена заранее.

С коллегой согласен известный экономист Марсель Салихов. Эксперт подчеркнул, что цена на уровене 1 200 долларов за тысячу кубометров газа на рынке фьючерсов не значит, что Европа покупает голубое топливо у нашего энергетического гиганта именно по этой цене.

Аналитик подчеркнул, что реальные цены значительно ниже. Между тем, доходы "Газпрома" действительно существенно увеличились. Так, экспортная пошлина, по прогнозам специалистов, будет в 2,3 раза больше показателей 2020 года. Таким образом, о каких-то сверхдоходах говорить не приходится, однако суммы, поступающие в бюджет государства от налоговых отчислений "Газпрома", будут ощутимо больше, чем в прошлом году. По оценкам экспертов, платеж от энергогиганта составит примерно 420 миллиардов рублей.

К слову, недавно в Чехии призвали другие европейские государства к "войне" с Россией по газу.