Сколько Россия заработает на рекордных ценах на газ: ответ аналитиков

Сколько Россия заработает на рекордных ценах на газ: ответ аналитиков
Фото: www.pixabay.com
Стоимость голубого топлива в ЕС растет, как на дрожжах

С начала текущего года цены на газ в европейских государствах показывают устойчивый рост. Многие считают, что такое положение дел весьма выгодно нашему "Газпрому". Однако аналитики поспешили развеять мифы о баснословных заработках компании.

Опытный профильный эксперт Сергей Кауфман пояснил, что энергетический гигант, а вместе с ним и Россия, не смогут извлечь сверхдоходы от рекордной стоимости голубого топлива в Евросоюзе. Аналитик напомнил, что рекорды по ценам ставят спотовые контракты на газ. При этом наш экспортер голубого топлива осуществляет свою деятельность на основании долгосрочных соглашений, где стоимость газа была обговорена заранее.

С коллегой согласен известный экономист Марсель Салихов. Эксперт подчеркнул, что цена на уровене 1 200 долларов за тысячу кубометров газа на рынке фьючерсов не значит, что Европа покупает голубое топливо у нашего энергетического гиганта именно по этой цене.

Аналитик подчеркнул, что реальные цены значительно ниже. Между тем, доходы "Газпрома" действительно существенно увеличились. Так, экспортная пошлина, по прогнозам специалистов, будет в 2,3 раза больше показателей 2020 года. Таким образом, о каких-то сверхдоходах говорить не приходится, однако суммы, поступающие в бюджет государства от налоговых отчислений "Газпрома", будут ощутимо больше, чем в прошлом году. По оценкам экспертов, платеж от энергогиганта составит примерно 420 миллиардов рублей.

К слову, недавно в Чехии призвали другие европейские государства к "войне" с Россией по газу.

Источник: Секрет фирмы ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

В Чехии призвали Европу к "войне" с Россией по газу

Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте

В Грузии впаяли Саакашвили новое обвинение

На фоне нескольких уголовных дел экс-президента подозревают в попытке госпереворота

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей