В МИД РФ заявили о сложных переговорах по сертификации "Северного потока-2"

В МИД РФ заявили о сложных переговорах по сертификации "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/ dpa/ www.globallookpress.com
Дипломаты готовятся к новым "юридическим закорючкам"

В российском Министерстве иностранных дел рассказали, как продвигаются переговоры по сертификации "Северного потока – 2". Подробности сообщил замглавы ведомства Александр Грушко.

По его словам, российская сторона сделала все необходимое для прохождения процедуры, включая требования в правовой области. В МИД твердо рассчитывают, что проект осуществится, но не уверены, что все пройдет идеально.

"Процедуры идут, они достаточно сложные, и еще трудно сказать, какие юридические закорючки могут быть использованы противниками этого проекта", – приводит его слова РИА "Новости".

Ранее в Европе заявили, что надеяться на помощь "Северного потока -2" с дефицитом газа предстоящей зимой не следует. В компании-соинвесторе проекта сообщили, что сертификация затянется на продолжительный срок, поэтому эксплуатация трубопровода начнется не раньше весны. 

После окончания выборов в Германии в прошедшей в парламент партии АдГ заявили, что "Зеленые", которые по итогам заняли третье место, могут приложить дополнительные усилия, чтобы воспрепятствовать сертификации газопровода. Например, они могут неожиданно найти рядом с местом прокладки труб селения редких животных. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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