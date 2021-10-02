Дипломаты готовятся к новым "юридическим закорючкам"

В российском Министерстве иностранных дел рассказали, как продвигаются переговоры по сертификации "Северного потока – 2". Подробности сообщил замглавы ведомства Александр Грушко.

По его словам, российская сторона сделала все необходимое для прохождения процедуры, включая требования в правовой области. В МИД твердо рассчитывают, что проект осуществится, но не уверены, что все пройдет идеально.

"Процедуры идут, они достаточно сложные, и еще трудно сказать, какие юридические закорючки могут быть использованы противниками этого проекта", – приводит его слова РИА "Новости".

Ранее в Европе заявили, что надеяться на помощь "Северного потока -2" с дефицитом газа предстоящей зимой не следует. В компании-соинвесторе проекта сообщили, что сертификация затянется на продолжительный срок, поэтому эксплуатация трубопровода начнется не раньше весны.

После окончания выборов в Германии в прошедшей в парламент партии АдГ заявили, что "Зеленые", которые по итогам заняли третье место, могут приложить дополнительные усилия, чтобы воспрепятствовать сертификации газопровода. Например, они могут неожиданно найти рядом с местом прокладки труб селения редких животных.