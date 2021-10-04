Закачка топлива в ПГХ Незалежной полностью прекращена

Власти Украины должны взять пример с венгерских коллег и заключить с "Газпромом" контракт на поставку газа из РФ напрямую. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко во время заседания согласительного совета лидеров фракций Верховной рады в понедельник, 4 октября.

"Мы должны вернуться к прямым контрактам с российским "Газпромом", так, как это сделала Венгрия, реально защищая свое население от колебаний на европейском рынке",

– призвал Бойко коллег-парламентариев, передает РИА "Новости".

В сентябре Будапешт заключил с "Газпромом" новые 15-летние контракты на поставку газа. С 1 октября Россия стала поставлять топливо в Венгрию в обход территории Незалежной. В итоге украинцы остались без газа, который получали из Европы по мнимому "реверсу".

В понедельник, 4 октября, АО "Укртрансгаз" подтвердило, что закачка природного газа в подземные хранилища вынужденно приостановлены, сообщает "Интерфакс".

Как пояснял ранее глава ОГТСУ Сергей Макогон, "при отсутствии транзита виртуальный реверс невозможен", поэтому Украина в спешном порядке пытается договориться о поставках с Румынией, Словакией и Польшей. Пока соглашения не заключены, наращивать запасы газа к зиме не с чего. Впрочем, по словам советника президента Алексея Арестовича, украинцы могут не переживать – накопленных запасов до весны должно хватить.