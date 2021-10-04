В Раде вспомнили о прямых контрактах с Россией на поставку газа

В Раде вспомнили о прямых контрактах с Россией на поставку газа
Фото: Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
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Закачка топлива в ПГХ Незалежной полностью прекращена

Власти Украины должны взять пример с венгерских коллег и заключить с "Газпромом" контракт на поставку газа из РФ напрямую. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко во время заседания согласительного совета лидеров фракций Верховной рады в понедельник, 4 октября.

"Мы должны вернуться к прямым контрактам с российским "Газпромом", так, как это сделала Венгрия, реально защищая свое население от колебаний на европейском рынке",

– призвал Бойко коллег-парламентариев, передает РИА "Новости".

В сентябре Будапешт заключил с "Газпромом" новые 15-летние контракты на поставку газа. С 1 октября Россия стала поставлять топливо в Венгрию в обход территории Незалежной. В итоге украинцы остались без газа, который получали из Европы по мнимому "реверсу".

В понедельник, 4 октября, АО "Укртрансгаз" подтвердило, что закачка природного газа в подземные хранилища вынужденно приостановлены, сообщает "Интерфакс".

Как пояснял ранее глава ОГТСУ Сергей Макогон, "при отсутствии транзита виртуальный реверс невозможен", поэтому Украина в спешном порядке пытается договориться о поставках с Румынией, Словакией и Польшей. Пока соглашения не заключены, наращивать запасы газа к зиме не с чего. Впрочем, по словам советника президента Алексея Арестовича, украинцы могут не переживать – накопленных запасов до весны должно хватить

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость317826
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Гость317381
ну разумное решение перейти на прямые закупки газа у свиней. только с помощью ЕС и США нужно продавить у российского ворья четкие условия этих поставок, чтоб в случае чего они были должны в 10 раз больше денег.
и все.
Ворье сидит на Украине с верху до низу. Да свинья это национальный символ незалежной так что ваш <цензура> не по адресу. А хочешь денег <цензура> работай, хот языком Байдену <цензура> вылизывай может он что и даст смилостивится.
Гость317381
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ну разумное решение перейти на прямые закупки газа у свиней. только с помощью ЕС и США нужно продавить у российского ворья четкие условия этих поставок, чтоб в случае чего они были должны в 10 раз больше денег.
и все.
М
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вы сначала верните долг в 3 лярда с процентами,откройте плотину с водой в крым а дальше россия подумает,продавать вам газ или перетопчитесь,кстати можно еще поднять вопрос с обстрелами лднр
Настоящий ОДЕССИТ
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Не брешите хохлы. Нет у вас запасов. Один только кизяк спасет от холода.
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