"Газпром" качает небольшой объем топлива согласно отдельным контрактам

Прокачка российского газа из украинских подземных хранилищ в Венгрию может осуществляться и в настоящее время, несмотря на действие нового долгосрочного договора о поставках топлива в обход Незалежной. Вероятно, у "Газпрома" для этого есть отдельные соглашения.

Такую точку зрения высказал председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, глава комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков, комментируя сообщения СМИ о возобновлении транзита сырья венграм по трубам ГТСУ.

Эксперт полагает, что отечественный монополист, возможно, подписал сентябрьские контракты на поставки газа через Турцию и Австрию в обход Украины лишь с одной компанией – венгерской MVM CEEnergy Ltd. При этом у концерна есть договоры и с другими компаниями из Венгрии, в том числе разовые. Именно согласно им "Газпром" осуществляет текущие небольшие поставки голубого топлива через Незалежную.

По данным специалиста, в 2020 г. российский холдинг поставлял в Венгрию через ГТСУ 8,6 млрд. куб. м газа, а по новому соглашению с Будапештом Москва будет качать в обход украинской территории только 4,5 млрд куб. м, из которых 3,5 млрд куб. м – через трубопровод "Турецкий поток", а 1 куб. м – через Австрию. Хайков обратил внимание, что в прошлом году Киев получил "виртуальным" реверсом от Венгрии 4,2 млрд. куб. м сырья, что "примерно равно разнице в объеме между новыми контрактами через "Турецкий поток" и Австрию и прошлогодними поставками "Газпрома" венгерским потребителям по ГТСУ.

Президент НАНГС указал, что отечественная компания "в полном объеме оставила за собой транзитные мощности в Венгрию через Украину". "Газпром" может их использовать в условиях повышенного спроса или если возникнут технические неполадки на магистрали "ТП". При любом раскладе, киевский режим "гарантированно потерял" статус основного поставщика газа в Венгрию.

Специалист отметил, что сейчас объем физического транзита голубого топлива из ГТСУ на венгерскую территорию рухнул почти в 10 раз – с 19 млн. куб. м в сутки до 2 млн куб. м, а не в два раза, как "по логике должно было бы быть из-за ухода лишь половины физических объемов газа по другим маршрутам". Это в очередной раз подтверждает утверждение аналитиков, что "никакого реального реверса газа на Украину из Венгрии не было". По словам Хайкова, украинцы отбирали российский газ сразу после получения из РФ, а реверс из Венгрии "оформлялся только на бумагах".

Напомним, с 1 октября начались поставки российского сырья венгерским потребителям через газопровод "Балканский поток" и магистрали Юго-Восточной Европы в обход Незалежной. Накануне стало известно о возобновлении транзита голубого топлива в Будапешт по украинскому маршруту. Об этом сообщил венгерский оператор ГТС FGSZ, передает РИА "Новости".

Ранее в понедельник, 4 октября, "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от руководства страны вернуться к прямым поставкам российского сырья и договориться с Москвой, как это сделал Будапешт.

