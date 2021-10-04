Эксперт разъяснил возобновление транзита газа в Венгрию через Украину

Эксперт разъяснил возобновление транзита газа в Венгрию через Украину
Фото: Daniel Reinhardt / dpa / www.globallookpress.com
"Газпром" качает небольшой объем топлива согласно отдельным контрактам

Прокачка российского газа из украинских подземных хранилищ в Венгрию может осуществляться и в настоящее время, несмотря на действие нового долгосрочного договора о поставках топлива в обход Незалежной. Вероятно, у "Газпрома" для этого есть отдельные соглашения.

Такую точку зрения высказал председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, глава комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков, комментируя сообщения СМИ о возобновлении транзита сырья венграм по трубам ГТСУ.

Эксперт полагает, что отечественный монополист, возможно, подписал сентябрьские контракты на поставки газа через Турцию и Австрию в обход Украины лишь с одной компанией – венгерской MVM CEEnergy Ltd. При этом у концерна есть договоры и с другими компаниями из Венгрии, в том числе разовые. Именно согласно им "Газпром" осуществляет текущие небольшие поставки голубого топлива через Незалежную.

По данным специалиста, в 2020 г. российский холдинг поставлял в Венгрию через ГТСУ 8,6 млрд. куб. м газа, а по новому соглашению с Будапештом Москва будет качать в обход украинской территории только 4,5 млрд куб. м, из которых 3,5 млрд куб. м – через трубопровод "Турецкий поток", а 1 куб. м – через Австрию. Хайков обратил внимание, что в прошлом году Киев получил "виртуальным" реверсом от Венгрии 4,2 млрд. куб. м сырья, что "примерно равно разнице в объеме между новыми контрактами через "Турецкий поток" и Австрию и прошлогодними поставками "Газпрома" венгерским потребителям по ГТСУ.

Президент НАНГС указал, что отечественная компания "в полном объеме оставила за собой транзитные мощности в Венгрию через Украину". "Газпром" может их использовать в условиях повышенного спроса или если возникнут технические неполадки на магистрали "ТП". При любом раскладе, киевский режим "гарантированно потерял" статус основного поставщика газа в Венгрию.

Специалист отметил, что сейчас объем физического транзита голубого топлива из ГТСУ на венгерскую территорию рухнул почти в 10 раз – с 19 млн. куб. м в сутки до 2 млн куб. м, а не в два раза, как "по логике должно было бы быть из-за ухода лишь половины физических объемов газа по другим маршрутам". Это в очередной раз подтверждает утверждение аналитиков, что "никакого реального реверса газа на Украину из Венгрии не было". По словам Хайкова, украинцы отбирали российский газ сразу после получения из РФ, а реверс из Венгрии "оформлялся только на бумагах".

Напомним, с 1 октября начались поставки российского сырья венгерским потребителям через газопровод "Балканский поток" и магистрали Юго-Восточной Европы в обход Незалежной. Накануне стало известно о возобновлении транзита голубого топлива в Будапешт по украинскому маршруту. Об этом сообщил венгерский оператор ГТС FGSZ, передает РИА "Новости".

Ранее в понедельник, 4 октября, "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от руководства страны вернуться к прямым поставкам российского сырья и договориться с Москвой, как это сделал Будапешт.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость317381
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это называется "окно овертона", только в данном случае немного наоборот.
сначала быдлу сообщили что "хохлы наказаны", потом что все таки немного газа в Венгрию но идет через Украину,
а потом окажется что поставки полностью идут через ГТС Украины.
Один из приемов манипуляции пропитыми мозгами "электората"
разумное решение .....
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Компания «Нафтогаз Украины» сообщила, что в октябре цена на газ для более 600 тысяч домохозяйств повысится на 38% и составит 16,56 гривен (около 46 рублей) за кубометр.«Нафтогаз», снабжает топливом домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, в городе Шепетовка Хмельницкой области.Стоимость газа в 16,56 гривен за один кубометр будет распространяться на этих потребителей в октябре, а со следующего месяца еще поднимется.
Гость 313901
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Гость317381
ну вот ! а патриотическая пьянь уже начала скакать от радости :))
глупый нищий завистливый хохлёнок читай пост ниже, и переодевайся опять в американца, а то лишишься .

прокачка не прекращалась,у концерна есть договоры и с другими компаниями из Венгрии, в том числе разовые. Именно согласно им "Газпром" осуществляет текущие небольшие поставки голубого топлива через многострадальных
Гость316778
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Гость317381
Это называется "новость для внутреннего потребления". или как говорят цивилизованные люди - "фейк".
у вас таких новостей более 90%.
у нас тоже хватает.
но при этом вместо того что бы проверить ты начал радоваться про патриотическую пьянь на основании фЭйков? Ну скачи дальше.
Гость 214283
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Ну так они и не прекращался прокачку алё ))))), хитрецы писцы , у концерна есть договоры и с другими компаниями из Венгрии, в том числе разовые. Именно согласно им "Газпром" осуществляет текущие небольшие поставки голубого топлива через многострадальных . Сейчас у глупых шароварников знаете как метан пошёл от восторга :) Газпрому такие конкуренты не нужны :)
Гость317381
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Гость316778
Не знаю насчёт скачек пьяни но в настоящий момент идёт поставка из ПГХ на территории Украины в сторону Венгрии газа европейских потребителей. Это признал сам Украинские оператор. ГазПром своего ничего сейчас не прокачивает. иКспердЫ на Утро как всегда такие ИксПерды.....
Это называется "новость для внутреннего потребления". или как говорят цивилизованные люди - "фейк".
у вас таких новостей более 90%.
у нас тоже хватает.
Гость316778
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Гость317381
ну вот ! а патриотическая пьянь уже начала скакать от радости :))
Не знаю насчёт скачек пьяни но в настоящий момент идёт поставка из ПГХ на территории Украины в сторону Венгрии газа европейских потребителей. Это признал сам Украинские оператор. ГазПром своего ничего сейчас не прокачивает. иКспердЫ на Утро как всегда такие ИксПерды.....
Гость317381
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ну вот ! а патриотическая пьянь уже начала скакать от радости :))
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