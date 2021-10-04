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Рекордные цены на газ и отказ российского "Газпрома" увеличить поставки голубого топлива сверх контрактов вызывают панические настроения у европейских потребителей. Жители Старого Света сейчас столкнулись с ростом стоимости электроэнергии на фоне минимального для этого времени года уровня запасов сырья в подземных хранилищах. Об этом пишет сегодня "Коммерсантъ".
Издание отмечает, что в 2021 г. отечественный монополист намеревался прокачать в Европу до 5,6 млрд куб газа по новой балтийской магистрали "Северный поток-2". Однако немецкий регулятор все еще не выдал разрешение на запуск нашего газопровода.
На континенте весьма остро реагируют на любые изменения в объемах поставок газа со стороны "Газпрома". Ситуация усугубляется еще и в связи с тем, что сейчас европейцы не могут закупать в достаточном количестве и сжиженный природный газ, поскольку проигрывают борьбу за него Азии. В результате значительная часть поставок СПГ идет в КНР, Японию и другие азиатские страны.
На прошлой неделе специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергобезопасности Вацлав Бартушка призвал Европу занять "жесткую позицию потребителей" перед лицом поставщиков в вопросах ценообразования на газ, напоминает издание "Свободная пресса".
В своем заявлении чех обвинил мировых добытчиков голубого топлива в якобы саботаже перехода европейцев на зеленую энергетику.
Ранее в понедельник, 4 октября, цена на газ на рынке Старого Света установила очередной рекорд,
впервые превысив $1200 за 1 тыс. куб. м.
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основная часть бросилась в леса в надежде собрать валежник
а малая часть тупых и еще тупее на сайты россии,в надежде плюнуть в россиян перед замерзанием всего и вся в укрусии
но удалось лишь плюнуть в свой монитор (телевизор)
обтекайте свинопидорги и готовьтесь к земле
Ты не можешь отменить то, чего у тебя нет.
Кроме того, что тебе нужен газовый обогреватель? Твой мозг уже закипел.