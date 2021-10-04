Отказ "Газпрома" поставлять большие объемы топлива вызвали панику в Европе

Отказ "Газпрома" поставлять большие объемы топлива вызвали панику в Европе
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Старый Свет проигрывает в борьбе и за СПГ азиатском у рынку

Рекордные цены на газ и отказ российского "Газпрома" увеличить поставки голубого топлива сверх контрактов вызывают панические настроения у европейских потребителей. Жители Старого Света сейчас столкнулись с ростом стоимости электроэнергии на фоне минимального для этого времени года уровня запасов сырья в подземных хранилищах. Об этом пишет сегодня "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что в 2021 г. отечественный монополист намеревался прокачать в Европу до 5,6 млрд куб газа по новой балтийской магистрали "Северный поток-2". Однако немецкий регулятор все еще не выдал разрешение на запуск нашего газопровода.

На континенте весьма остро реагируют на любые изменения в объемах поставок газа со стороны "Газпрома". Ситуация усугубляется еще и в связи с тем, что сейчас европейцы не могут закупать в достаточном количестве и сжиженный природный газ, поскольку проигрывают борьбу за него Азии. В результате значительная часть поставок СПГ идет в КНР, Японию и другие азиатские страны.

На прошлой неделе специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергобезопасности Вацлав Бартушка призвал Европу занять "жесткую позицию потребителей" перед лицом поставщиков в вопросах ценообразования на газ, напоминает издание "Свободная пресса".

В своем заявлении чех обвинил мировых добытчиков голубого топлива в якобы саботаже перехода европейцев на зеленую энергетику.

Ранее в понедельник, 4 октября, цена на газ на рынке Старого Света установила очередной рекорд, впервые превысив $1200 за 1 тыс. куб. м.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Любитель сальца :0
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Гость317381
Дурачки верят, что газ пошел по газопроводу, который еще не сертифицировали.
Европейцы не настолько идиоты, а во вторых никто его не запустит не дождавшись реакции из Вашингтона
ой , мои шаровары мои шаровары , пшшшшс , я лечу я лечу , хлопцы я лечууууу !
Любитель сальца :0
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Гость317381
Дурачки верят, что газ пошел по газопроводу, который еще не сертифицировали.
Европейцы не настолько идиоты, а во вторых никто его не запустит не дождавшись реакции из Вашингтона
ость317381 скажи им что мы санкции введём ! они мне не верят дураки
Любитель сальца :0
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Гость317381
Дурачки верят, что газ пошел по газопроводу, который еще не сертифицировали.
Европейцы не настолько идиоты, а во вторых никто его не запустит не дождавшись реакции из Вашингтона
ты дурак штоли ? как я их ненавижу ! они рашка !
Датское энергетическое агентство подтвердило, что первая нитка "СП-2" в настоящее время имеет все разрешения и может начать функционировать "незамедлительно"
Гость317381
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Дурачки верят, что газ пошел по газопроводу, который еще не сертифицировали.
Европейцы не настолько идиоты, а во вторых никто его не запустит не дождавшись реакции из Вашингтона
Любитель сальца :0
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крым наш
Кто о чём,а каклы сразу пенисы сосать кидаются!
враньё это , а вы рашка ! а я в америке ! здохните !
Любитель сальца :0
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Первый газ пошел по "Северному потоку-2" ? вот это удар.. ой , мои шаровары мои шаровары , пшшшшс , я лечу я лечу , хлопцы я лечууууу !
М
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красиво свиноголовые исполняют истерику
основная часть бросилась в леса в надежде собрать валежник
а малая часть тупых и еще тупее на сайты россии,в надежде плюнуть в россиян перед замерзанием всего и вся в укрусии
но удалось лишь плюнуть в свой монитор (телевизор)
обтекайте свинопидорги и готовьтесь к земле
ГостьТрямсь
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Гость317381
российский газпром довыёживается до того, что от вонючих россиян и от их газа вовсе откажутся в ЕС.
будете свои пенисы сосать и долги нам органами отдавать.
у тебя пердак взрывом порвало. ;))
крым наш
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Гость317381
российский газпром довыёживается до того, что от вонючих россиян и от их газа вовсе откажутся в ЕС.
будете свои пенисы сосать и долги нам органами отдавать.
Кто о чём,а каклы сразу пенисы сосать кидаются!
Stipan R.
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Гость317381
российский газпром довыёживается до того, что от вонючих россиян и от их газа вовсе откажутся в ЕС.
будете свои пенисы сосать и долги нам органами отдавать.
Ты можешь отказаться от чего-то, что тебе предложили или отдали.
Ты не можешь отменить то, чего у тебя нет.
Кроме того, что тебе нужен газовый обогреватель? Твой мозг уже закипел.
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