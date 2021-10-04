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Российский "Газпром" начал заполнять первую нитку "Северного потока-2" голубым топливом. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG в понедельник, 4 октября.
"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.
Также сегодня новости о балтийской магистрали пришли их Копенгагена. Там Датское энергетическое агентство подтвердило, что первая нитка "СП-2" в настоящее время имеет все разрешения и может начать функционировать "незамедлительно". Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение агентства Bloomberg.
Напомним, укладка первой нитки завершилась в начале июня, а полностью строительство "СП-2" было завершено 10 сентября.
Эксперты предполагают, что введение в эксплуатацию российской новой трубы позволит ценам на газ остановить свой рекордный рост. Ранее в понедельник стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела планку в $1200 за 1 тыс. куб. м.
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ставлю 100 баксов, не пройдет и полгода :)
Датское энергетическое агентство подтвердило, что первая нитка "СП-2" в настоящее время имеет все разрешения и может начать функционировать "незамедлительно"
Европейцы не настолько идиоты, а во вторых никто его не запустит не дождавшись реакции из Вашингтона.
Идиоты вы и есть идиоты.
Фсё, блать... Весь усраинский питомник всрался от злости!!! :))) Щас жрут, в бессильной злобе, польский сырой кизяк и замышляют как отомстить!!! Вот жеж отмороженные бабуины!