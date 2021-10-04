Первый газ пошел по "Северному потоку-2"

Первый газ пошел по "Северному потоку-2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Российский монополист готовится к техническому тестированию балтийской магистрали

Российский "Газпром" начал заполнять первую нитку "Северного потока-2" голубым топливом. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG в понедельник, 4 октября.

"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Также сегодня новости о балтийской магистрали пришли их Копенгагена. Там Датское энергетическое агентство подтвердило, что первая нитка "СП-2" в настоящее время имеет все разрешения и может начать функционировать "незамедлительно". Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение агентства Bloomberg.

Напомним, укладка первой нитки завершилась в начале июня, а полностью строительство "СП-2" было завершено 10 сентября.

Эксперты предполагают, что введение в эксплуатацию российской новой трубы позволит ценам на газ остановить свой рекордный рост. Ранее в понедельник стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела планку в $1200 за 1 тыс. куб. м.

Источник: Nord Stream 2 AG ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость317381
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Скоро на этой помойке будет новость "Северный поток-2 не удалось запустить из за сбоя сертификации и санкций США".
ставлю 100 баксов, не пройдет и полгода :)
Любитель сальца :0
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ой , мои шаровары мои шаровары , пшшшшс , я лечу я лечу , хлопцы я лечууууу !
Гость318004
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Гость317381
Дурачки верят, что газ пошел по газопроводу, который еще не сертифицировали.
Европейцы не настолько идиоты, а во вторых никто его не запустит не дождавшись реакции из Вашингтона.
Идиоты вы и есть идиоты.
Кизячник, от того что вам, в хохлобесии, как "собаке Павлова", пиндосы дают жрать кизяк "по звонку", вовсе не означает, что у всех так!!! :))) Не нужно проецировать свои кизячные мечты... :)))
Любитель сальца :0
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Гость317381
Дурачки верят, что газ пошел по газопроводу, который еще не сертифицировали.
Европейцы не настолько идиоты, а во вторых никто его не запустит не дождавшись реакции из Вашингтона.
Идиоты вы и есть идиоты.
скажи им что мы санкции введём ! они мне не верят дураки
Любитель сальца :0
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Гость317381
Дурачки верят, что газ пошел по газопроводу, который еще не сертифицировали.
Европейцы не настолько идиоты, а во вторых никто его не запустит не дождавшись реакции из Вашингтона.
Идиоты вы и есть идиоты.
ты дурак штоли ? как я их ненавижу ! они рашка !
Датское энергетическое агентство подтвердило, что первая нитка "СП-2" в настоящее время имеет все разрешения и может начать функционировать "незамедлительно"
Гость317381
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Дурачки верят, что газ пошел по газопроводу, который еще не сертифицировали.
Европейцы не настолько идиоты, а во вторых никто его не запустит не дождавшись реакции из Вашингтона.
Идиоты вы и есть идиоты.
Гость318004
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"Российский "Газпром" начал заполнять первую нитку "Северного потока-2" голубым топливом." -
Фсё, блать... Весь усраинский питомник всрался от злости!!! :))) Щас жрут, в бессильной злобе, польский сырой кизяк и замышляют как отомстить!!! Вот жеж отмороженные бабуины!
Любитель сальца :0
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вот это удар.. ой , мои шаровары мои шаровары , пшшшшс , я лечу я лечу , хлопцы я лечууууу !
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