Российский монополист готовится к техническому тестированию балтийской магистрали

Российский "Газпром" начал заполнять первую нитку "Северного потока-2" голубым топливом. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG в понедельник, 4 октября.

"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Также сегодня новости о балтийской магистрали пришли их Копенгагена. Там Датское энергетическое агентство подтвердило, что первая нитка "СП-2" в настоящее время имеет все разрешения и может начать функционировать "незамедлительно". Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение агентства Bloomberg.

Напомним, укладка первой нитки завершилась в начале июня, а полностью строительство "СП-2" было завершено 10 сентября.

Эксперты предполагают, что введение в эксплуатацию российской новой трубы позволит ценам на газ остановить свой рекордный рост. Ранее в понедельник стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела планку в $1200 за 1 тыс. куб. м.