Встали на защиту России: в бундестаге объяснили высокие цены на газ в Европе

Встали на защиту России: в бундестаге объяснили высокие цены на газ в Европе
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виной всему политика Германии

Ситуация с ценами на голубое топливо в Европе стала непростым испытанием для жителей этой части мира. Однако стоимость газа может упасть, если европейские хранилища вновь наполнятся сырьем. В Германии надеются, что Россия, а также другие страны, продолжат поставки газа. Ведь немецкие точки хранения топлива практические пустуют. На это посетовал глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Представитель "Левых" также рассказал РБК, почему газ вдруг стал так дорого стоить. По его словам, в Европе, пока цены поднимались вверх, европейцы спекулировали по поводу возможного падения цифр и ждали этого момента, но он не настал. Эрнст уточнил, что сложившаяся ситуация не стала последствием действий России. Виной всему газовая политика Берлина.  

Политик добавил, что "Газпром" поставил в его страну все обещанное топливо. Вероятно, перед другими странами Россия также выполнила свои обязательства, полагает Эрнст. 

При этом немецкий чиновник считает, что высокие цены на сырье не повод выводить из-под европейской газовой директивы "Северный поток – 2". Такое могло бы произойти после соответствующего решения суда, но никак иначе, ведь Третий энергопакет ЕС – закон. Эрнст также отметил, что труба все равно заработает, какие бы коалиции не создали новоизбранные партии к бундестаге. 

Источник: РКБ ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость318260
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Смешно мля, народ может примерзнуть (кругом у них видео "как не замерзнуть без отопления"), производство несет убытки, а парламенты и прочие петушары типа партии "Зелёных" орут "<цензура> газ из России"!!! Дык понятно зачем нужна партия "Зеленоватых", им реально на природу поср...ть, главное к кормушке в Бундестаг попасть, а там кураторы прокормят.
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