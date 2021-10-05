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Ситуация с ценами на голубое топливо в Европе стала непростым испытанием для жителей этой части мира. Однако стоимость газа может упасть, если европейские хранилища вновь наполнятся сырьем. В Германии надеются, что Россия, а также другие страны, продолжат поставки газа. Ведь немецкие точки хранения топлива практические пустуют. На это посетовал глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Представитель "Левых" также рассказал РБК, почему газ вдруг стал так дорого стоить. По его словам, в Европе, пока цены поднимались вверх, европейцы спекулировали по поводу возможного падения цифр и ждали этого момента, но он не настал. Эрнст уточнил, что сложившаяся ситуация не стала последствием действий России. Виной всему газовая политика Берлина.
Политик добавил, что "Газпром" поставил в его страну все обещанное топливо. Вероятно, перед другими странами Россия также выполнила свои обязательства, полагает Эрнст.
При этом немецкий чиновник считает, что высокие цены на сырье не повод выводить из-под европейской газовой директивы "Северный поток – 2". Такое могло бы произойти после соответствующего решения суда, но никак иначе, ведь Третий энергопакет ЕС – закон. Эрнст также отметил, что труба все равно заработает, какие бы коалиции не создали новоизбранные партии к бундестаге.
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