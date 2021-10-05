Ситуацию с голубым топливом придется разруливать "Нафтогазу"

Предстоящий отопительный сезон может стать тяжелым для Украины. Незалежная запаслась лишь 15 миллиардами кубометров газа, сейчас стране не хватает еще четырех. Этот факт – вызов для киевских властей. Однако на Украине знают, как решить проблему.

Журналисты издания "Экономическая правда" указали на то, что поможет преодолеть дефицит сырья в холодное время года. Так, ГТС Украины должна будет выплатить "Нафтогазу" $1,8 млрд (48 млрд гривен), чтобы оплатить этими средствами покупку голубого топлива. Это произойдет в рамках решения правительства от 2020 года, по которому компания-оператор ГТС Украины возместит "Нафтогазу" потерю контроля над трубой. Изначально предполагалось, что "Оператор ГТС Украины" будет выплачивать "Нафтогазу" 48 млрд гривен частями в течение пяти лет. Теперь же компания получит все деньги до конца 2021 года. При этом у компании-оператора имеется лишь 30 млрд гривен, остальные 18 ей придется взять в долг.

Тем не менее это решит лишь часть проблемы. При нынешних ценах за четыре миллиарда кубометров топлива придется выложить 4,5 млрд долларов. Даже если цены упадут, необходимая для оплаты сырья сумма все равно будет огромной. При этом на украинских биржах стоимость газа превысила европейскую и сейчас равна $1100 за тысячу кубометров.