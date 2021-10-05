Политика важнее экономики, настаивают в Варшаве

Варшава твердо намерена убедить европейцев, что им не нужен газ по "Северному потоку-2", даже если он будет дешевле поставок через Украину. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

По его словам, сторонники запуска нового газопровода в эксплуатацию хотят использовать "экономические, а не политические аргументы". В частности, они могут представить расчеты, доказывающие, что поставки газа из России в ФРГ напрямую будут дешевле, чем при использовании украинской ГТС для транзита, допустил замглавы МИД в эфире Польского радио.

В связи с этим Варшава предлагает проработать контраргументы. Заняться этим вопросом Пшидач предлагает Европейской комиссии, передает Общественная служба новостей.

В настоящее время газопровод полностью построен. В Германии решается вопрос о его сертификации. Теоретически, бюрократические процедуры могут быть завершены до Нового года. Однако в Европе не надеются на такую оперативность, поскольку бумаги еще пойдут на рассмотрение Еврокомиссии.

Накануне "Газпром" сообщил, что начал пробные пуски газа по первой нити "Северного потока-2". Тем временем стоимость газа на европейских рынках бьет рекорды, хранилища полупустые и заполнять их без дополнительных поставок нечем.