Компанию не устраивают требования новой директивы ЕС

Оператор российского газопровода намерен добиваться отмены решения суда, согласно которому "Северный поток-2" должен соответствовать новой европейской директиве по газу. Такое требование установлено постановлением суда Дюссельдорфа.

В частности, новое требование ЕС устанавливает два ключевых правила для работы ГТС. Прежде всего, оператор должен разделять функции добычи и транспортировки голубого топлива. Кроме того, к газопроводу должны иметь доступ иные компании, занимающиеся поставкой.

Меж тем, национальный регулятор вправе допустить "Газпром" к единоличному пользованию ГТС при соблюдении первого правила. В этой связи, компания-оператор Nord Stream 2 AG намерена добиваться пересмотра дела в порядке апелляции.