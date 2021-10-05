Оператор "Северного потока-2" оспорит решение европейского суда по газопроводу

Компанию не устраивают требования новой директивы ЕС

Оператор российского газопровода намерен добиваться отмены решения суда, согласно которому "Северный поток-2" должен соответствовать новой европейской директиве по газу. Такое требование установлено постановлением суда Дюссельдорфа. 

В частности, новое требование ЕС устанавливает два ключевых правила для работы ГТС. Прежде всего, оператор должен разделять функции добычи и транспортировки голубого топлива. Кроме того, к газопроводу должны иметь доступ иные компании, занимающиеся поставкой. 

Меж тем, национальный регулятор вправе допустить "Газпром" к единоличному пользованию ГТС при соблюдении первого правила. В этой связи, компания-оператор Nord Stream 2 AG намерена добиваться пересмотра дела в порядке апелляции.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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