Берлин требует от оператора балтийской магистрали подтверждения соответствия нормам ЕС

На сегодняшний момент времени все технические условия для ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" выполнены, однако Берлин ждет от оператора проекта Nord Stream 2 AG подтверждения соответствия газопровода всем энергетическим нормам Евросоюза. Об этом заявил глава пресс-службы регулятора ФРГ Фите Вульф.

"Федеральное сетевое агентство письмом от 4 октября 2021 года потребовало от акционерного общества "Северный поток-2" незамедлительно предоставить справки и подтверждение того, что в рамках запуска одной связующей ветки выполнены и соблюдены все регуляторные предпосылки", – цитирует "Интерфакс" немецкого представителя.

Он не исключил, что в скором времени последует запуск одной из ниток соединительного газопровода, поэтому и поторапливают российскую сторону.

Как отмечает телеграм-канал "Карточный Домик: Европа", германский регулятор особо указал, что процедура выдачи сертификации в соответствии с правилами так называемого анбандлинга (unbundling), или разделения компаний при транспортировке голубого топлива, "происходит параллельно требованию" агентства.

Напомним, накануне Nord Stream 2 AG сообщил о начале заполнения первой нитки "СП-2" газом. Топлива будут прогонять через трубу столько, чтобы достичь объема и давления, необходимого для дальнейшего технического тестирования.

Между тем, ранее сегодня стало известно, о планах оператора газопровода добиваться отмены решения суда Дюссельдорфа, согласно которому "Северный поток-2" должен соответствовать новой европейской директиве по газу, т.е. Nord Stream 2 AG должен разделить функции добычи и транспортировки голубого топлива. А значит, каким-то образом добиться "раздвоения" "Газпрома", да еще подпустить к российской трубе какого-то стороннего поставщика.

