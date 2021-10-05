Варшава пытается заблокировать работу "Северного потока-2"

Несмотря на высокие риски резкого подорожания голубого топлива для европейских потребителей, некоторые страны Евросоюза не теряют надежд остановить работу российского газопровода "Северный поток-2". Санкции Западу никак не помогли – энергетический проект был завершен и по трубе уже пошел газ. Меж тем, Польша требует от Еврокомиссии начать расследование против "Газпрома".

Польские власти намеренно затягивают процесс сертификации ГТС. Все эти шаги могут свидетельствовать о желании помешать работе "Северного потока-2". По мнению аналитиков издания Biznes Alert, если Евросоюз одобрит запрос Польши против российской компании, то эта "игра" может ударить по газопроводу.

Риторика польского руководства ясна. Оно обвиняет Россию в некой геополитической игре. В это время эксперты издания пытаются понять, есть ли вообще у Еврокомиссии юридические основания для борьбы с "Газпромом".

Отмечается, что газовый договор между Россий и Венгрией, лишивший Украину статуса транзитной зоны, полностью соответствовал закону. При этом Будапешт называют "троянским конем" Москвы. По версии поляков, наша страна намеренно завышает цены на газ, чтобы добиться скорейшей сертификации "Северного потока-2".

Российская сторона, как отмечает издание, настаивает на том, что после запуска новой ГТС цена на голубое топливо для европейских потребителей снизится. Аналитики подтверждают, что стоимость газа в Европе уже пошла на спад, стоило только пустить топливо.