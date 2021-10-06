"Такого не было 40 лет": эксперт указал на непомерный рост цен на продукты

"Такого не было 40 лет": эксперт указал на непомерный рост цен на продукты
Фото: www.pixabay.com
Небогатым людям все труднее кормить свои семьи

Ситуация на мировом рынке продовольствия оставляет желать лучшего. Цены на продукты растут, как на дрожжах. По словам опытного эксперта Ивана Федякова, только за минувший год общий по миру индекс продовольствия подскочил на 27%. Таким образом, повышение стоимости продемонстрировало рекорд за последние 40 лет.

Глава информационно-аналитического агентства отметил, что темпы роста цен поражают своей стремительностью. Они пробивают уровни, которые ранее казались недостижимыми. Федяков напомнил, что в 1970-х годах в мире также был зафиксирован резкий скачок стоимости продовольствия. Однако тогда это объяснялось всеобщими финансовыми изменениями. Сейчас объективных причин для подобного роста цен нет, однако прайсы на прилавках регулярно меняются на более дорогие.

"За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем", – отмечает эксперт.

Федяков пояснил, что стоимость товаров связана между собой. Как только начинает дорожать одна продукция, за ней тянется другая. Цены взлетают на корма и удобрения, а после отражаются на молочных продуктах и овощах. Аналитик напомнил, что в какой-то момент у людей просто перестанет хватать денег на продукты, а значит поставщики товаров должны будут прекратить движение цен в сторону увеличения, пишет URA.RU.

Зампред "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов добавил, что в нынешнем году даже традиционно дешевые сезонные товары разочаровали людей. Снижение было не так заметно и несильно повлияло на общую картину с корзиной потребителя.

К слову, недавно стало известно, что россияне могут остаться без вина, обуви и косметики.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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