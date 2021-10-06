Компания заявила об отсутствии нарушений нормативов ЕС

Газопровод "Северный поток – 2" соответствует всем европейским законам, под действие которых он попадает. Об этом сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 в среду, 6 октября.

Накануне Федеральное сетевое ведомство Германии сообщило, что "Северный поток-2" прошел проверку – с технической стороны нареканий нет, газ можно пускать хоть сейчас. Однако немецкий регулятор потребовал от оператора проекта подтверждения, что проект отвечает нормам законодательства ЕС.

Комментируя эту ситуацию, представитель Nord Stream 2 сообщил РИА "Новости", что разрешения на эксплуатацию "Северного потока-2" от четырех стран ЕС и России, по территории и водам которых проходит труба, имеются. Всем национальным и международным законам, которые применимы к данному газопроводу, проект отвечает.

"Nord Stream 2 и впредь продолжит прилагать все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие всем применимым правилам и нормативным требованиям. Это относится в том числе и к Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ, имплементирующему положения Газовой директивы ЕС в германское законодательство ",

– приводит "Прайм" сообщение оператора проекта. Напомним, что одним из требований Газовой директивы ЕС является обеспечение доступа к трубе всем возможным поставщикам.

Ранее регулятор ФРГ заявил, что будет готов незамедлительно начать разбирательство в отношении Nord Stream 2, если выяснится, что компания представила на рассмотрение не полную информацию.