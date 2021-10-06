Исторический рекорд: стоимость газа в Европе превысила 1 900 долларов за кубометр

Цены на голубое топливо не прекращают расти

Практически каждый день стоимость газа в европейских государствах достигает новых рекордов. По последним данным на среду, 6 октября, этот энергоресурс дошел до цены в 1 900 долларов за кубометр. Такие сведения приведены на бирже ICE.

Ситуация на газовом рынке Европы становится критической. При этом находятся умельцы, которые пытаются обвинить в происходящем нашу страну. Недавно руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что именно Москва создает хаос на европейском рынке голубого топлива и специально "накручивает" цены на этот энергетический ресурс.

Источник: биржа ICE ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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