К кризису в ЕС привела ошибочная политика Европейской комиссии

Еврокомиссия поспешила внедрять в ЕС "зеленые" нормы, не просчитав до конца последствия этого шага. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, 6 октября.

Комментируя энергетический кризис в Европе, возникший на фоне дефицита и высоких цен на топливно-сырьевом рынке, Орбан сообщил, что Венгрию эта проблема не затронула. Однако есть ряд других вопросов, с которыми столкнулись венгры из-за требований ЕС по переходу на зеленую энергетику.

"Для Венгрии проблема заключается в новых правилах, связанных с "зеленым пактом" ЕС, в том числе налогообложением владельцев домов, квартир и автомобилей",

– пояснил Орбан в кулуарах саммита ЕС-Западные Балканы в Словении.

По его мнению, Евросоюз должен хотя бы частично изменить "зеленые" нормы, в противном случае кризис только усугубится.

"Причина, по которой цены растут, – это ошибки Еврокомиссии",

– заявил глава венгерского правительства.

Ранее Будапешт заключил новые долгосрочные контракты с "Газпромом" по поставке газа. Цены на сырье в них фиксированные – и они намного меньше, чем вынуждены платить европейцы за покупку газа на спотовом рынке. Маршрут поставок выбран в обход Украины. В результате Киев частично лишился отработанного за последние годы способа покупки российского голубого топлива у европейцев по так называемому "обратному реверсу".

В среду, 6 октября, цена на газ в Европе взлетела до 1900 долларов за тысячу кубометров. Накануне "газовую истерику" в ЕС прокомментировал президент РФ Владимир Путин.