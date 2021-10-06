В Европе рекордно подорожал уголь

Основным поставщиком этого сырья в ЕС является Россия

Стоимость угля в Европе превысила 300 долларов за тонну. Как отмечает международное ценовое агентство Argus, это – уже второй исторический рекорд за неделю.

"Цена на энергетический уголь в Европе 5 октября выросла на 40 долларов за тонну и превысила 300 долларов за тонну",

– приводит данные РИА "Новости". Предыдущий рекорд был установлен 1 октября. До этого самая высокая цена на уголь была зафиксирована в период мирового кризиса в 2008 году.

Уголь в Европе дорожает на фоне колоссального роста цены на газ. В среду, 6 октября, за 1 тыс. кубометров на спотовом рынке давали 1900 долларов.

Некоторые политики и эксперты попытались обвинить в энергетическом кризисе Россию, как основного поставщика углеводородов в ЕС. В Кремле назвали такие заявления проявлением непрофессионализма и перечислили реальные причины газового кризиса в Европе.

Ранее в Европе признали, что стали больше закупать угля в России, несмотря на "зеленый" курс.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ
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