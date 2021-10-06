Европе указали на причины рекордного роста цены на газ

Европе указали на причины рекордного роста цены на газ
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
В ЕС надеялись на бесконечный "рынок покупателя" топлива, а случился "рынок продавца"

Европейцы собственными руками создали газовый кризис на континенте, поскольку не учли ряд факторов, настаивая на краткосрочных соглашениях по поставкам топлива. На ошибки коллективного Брюсселя в энергетической сфере указал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Специалист прокомментировал "Взгляду" идею нескольких стран ЕС провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Он напомнил, что европейцы сами же настаивали на том, что нужно перестать заключать долгосрочные договора с поставщиками энергоносителей и переключиться на спотовый (краткосрочный) рынок.

"Во-вторых, в случае подписания долгосрочных контрактов цена на газ все равно была привязана не к стоимости нефти, а к биржевой цене газа", – заметил специалист.

Таким образом на континенте десятилетиями формировался газовый рынок с определенными рисками. И вот когда стоимость фьючерса на голубое сырье резко ушла вверх, в ЕС вдруг решили разобраться, кто в этом виноват, а виноваты сами же европейские деятели, подчеркнул Юшков.

По его словам, на континенте предполагали, что продавцы газа будут стоять в очереди и конкурировать друг с другом за право продавать свое сырье. Одним словом, предложение должно было превышать спрос и, тем самым, бы снижалась цена на голубое топливо. Но тут случился кризис: весь СПГ ушел на азиатские рынки, а собственная добыча газа в странах ЕС упала.

"В Европе вопреки ожиданиям сложился "рынок продавца", когда покупатели конкурируют между собой за доступные объемы газа. В результате очень сильно выросла цена", – пояснил эксперт.

Европейцы надеялись, что на газовом рынке континента всегда будет профицит предложения и конкуренция между продавцами, но этого не произошло. А обвинения в адрес "Газпрома", который якобы не поставляет достаточных объемов топлива, не выдерживают критики, поскольку российский концерн выполняет все свои долгосрочные обязательства и даже качает дополнительные объемы.

Специалист предположил, что по итогам расследования Брюссель может несколько раскритиковать европейские компании за спекуляции сжиженным газом, который они перенаправили ради обогащения в Азию, вместо того, чтобы заполнять хранилища на континенте накануне зимнего сезона. Но и только. Сама рыночная модель торговли топливом в Европе не претерпит серьезных изменений, констатирует Юшков.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию с ценами на газ на европейском рынке, назвав истерикой реакцию в ЕС по этому вопросу. Сегодня глава государства еще больше высказался на данную тематику близко к мнению господина Юшкова, отметив, что в нынешнем году РФ через украинскую ГТС даже увеличила прокачку топлива на 8% сверх контракта, и "Газпром" планирует еще несколько прибавить.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость315867
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В ЕС, да и вообще на западе, очень не любят критиковать свои действия. По их политики они должны быть истиной во всех инстанциях и верхом развития человеческой цивилизации. Поэтому они либо промолчат про свои грубейшие ошибки, либо опять начнут валить на Россию, Китай и т.д.
Настоящий ОДЕССИТ
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Дурачки ЕС. Дайте ход СП-2, может и получите газ)
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