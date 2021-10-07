Выступление президента перевернуло ситуацию с ценами на газ

Уже долгое время газовый рынок Европы демонстрирует небывалые скачки цен. Ситуация вплотную приблизилась к критической, однако в нее наконец-то вмешался российский лидер Владимир Путин. Нескольких высказываний нашего президента хватило для того, чтобы улучшить обстановку. Такое мнение выразили британские эксперты.



В Великобритании бдительно следят за происходящим на европейском рынке газа. В целом, в последнее время эта тема стала одной из самых обсуждаемых в сфере экономики. Что неудивительно: на протяжении нескольких месяцев цены на голубое топливо практически ежедневно обновляли исторические рекорды и дошли почти до 2000 долларов за одну тысячу кубометров. В среду газ торговался по 1937 долларов, отмечает телеканал "360".

В этот же день, 6 октября, наш главнокомандующий выступил с посвященной энергетическим ресурсам речью. Глава государства заявил, что российская сторона приложит усилия и поможет в стабилизации мировых цен на важнейший энергоресурс, пишет издание "Свободная пресса".

Как обратили внимание авторы британского журнала Financial Times, после таких ободряющих слов цены на топливо резко обрушились. Всего за один день с небывалых исторических высот стоимость снизилась до 1250 долларов за тысячу кубов. Разумеется, подобные приятные перемены на взбесившемся рынке энергетических ресурсов не могли не порадовать жителей Европы. Далеко не все страны могут закупить необходимый объем газа по таким заоблачным ценам.

К слову, недавно глава нашего государства ответил на просьбу увеличить прокачку газа по украинской газотранспортной системе. Главнокомандующий отметил, что в таком случае трубы незалежных могут просто "лопнуть".