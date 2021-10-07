Цены на газ в стране могли бы быть другими, если бы не решение президента

Одна из ключевых тем, которые сейчас обсуждаются в Европе, являются цены на газ, которые изо дня в день бьют исторические рекорды. На фоне этого на Украине вспомнили об отказе Владимира Зеленского от предложения России, которое могло бы заметно облегчить жизнь украинцев в это непростое время.

Как оказалось, два года назад Виктору Медведчуку удалось договориться о том, чтобы Россия поставляла газ Украине по фиксированной стоимости. Если бы такое соглашение вступило в силу, то от этого выиграла бы не только экономика Незалежной, но и сами украинцы.

К слову, стоимость тысячи кубометров газа составляла бы всего 175 долларов.

"А цена на газ в Европе сегодня – почти 1900 долларов. И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России",

– рассказал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

Только вот Зеленский решил, что такие договоренности стране не нужны, поэтому отказался от достижений Медведчука. Как рассказал парламентарий, украинскому президенту не понравилось, что таких уступок удалось достичь оппозиционному политику, а не ему лично.

Теперь же остается только догадываться, какой бы сейчас была экономика и какими бы были цифры в платежках у украинцев, если бы тогда лидер Незалежной смог бы переступить через себя.

Кузьмин также добавил, что современная украинская власть совсем не думает о людях, а единственной целью политических элит является увеличение собственного благосостояния, пишет телеканал "360".

Ранее Путин ответил на просьбы увеличить прокачку газа по украинской ГТС.