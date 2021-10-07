Болгария хочет перезаключить контракт с "Газпромом" на новых условиях

Болгария хочет перезаключить контракт с "Газпромом" на новых условиях
Фото: Petar Petrov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Изменения могут коснуться формулы формирования цены

Болгарии нужны гарантированные поставки газа, а "Газпром" – надежный поставщик. Так исполнительный директор "Булгаргаза" Николай Павлов обосновал намерение компании перезаключить долгосрочный контракт с российским концерном.

Нынешнее соглашение "Газпрома" с "Булгаргазом" истекает 31 декабря 2022 года. По оценке Павлова, у сторон нет нареканий друг к другу: все обязательства исполняются корректно. Однако в Софии рассчитывают, что некоторые нюансы в новом договоре удастся изменить.

"Есть вещи, которые мы можем улучшить к взаимной выгоде сторон",

– приводит издание "24 часа" слова болгарского чиновника. Он не уточнил, что именно имел предусматривает "план и стратегия грядущих переговоров" "Булгаргаза" с "Газпром экспортом". Но напомнил, что в 2020 г. Россия и Болгария согласовали новую формулу формирования цены на газ. Сейчас она на 70% складывается из биржевых котировок в Европе, а оставшиеся 30% рассчитываются на основании стоимости нефти.

Накануне стоимость газа по краткосрочным контрактам на европейских биржах подскочила до 1900 долларов за 1 тыс.кубометров. На этом фоне прозвучало заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России приложить усилия по стабилизации ситуации с газом в Европе. После этого котировки сразу пошли вниз.

В сентябре новое соглашение с "Газпромом" заключила Венгрия. Оно начало действовать с 1 октября 2021 г. и рассчитано на 15 лет.

Николай ВИКТОРОВ

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