Стоимость газа в Европе резко обрушилась

Ситуация на энергорынке начала меняться

После нескольких месяцев непрекращающегося роста цены на газ в европейских государствах наконец-то начали падать. Сегодня, 7 октября, голубое топливо торговалось ниже 1000 долларов за тысячу кубов. Такие данные приведены на бирже ICE на 10:30 по Москве.

Таким образом, стоимость стратегически важного энергетического ресурса упала на 24%. Судя по всему, ситуация на газовом рынке Европы начала стабилизироваться, цена на энергоноситель может сильно измениться к окончанию торгов.

В четверг торги начались на уровне около 1260 долларов за тысячу кубов, но уже к 10 утра по московскому времени цены упали до 1073,6 доллара.

Любопытно, что такие перипетии на энергорынке связывают с заявлением российского лидера Владимира Путина о том, что Москва приложит усилия для стабилизации ситуации.

Источник: биржа ICE ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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