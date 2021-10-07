Ситуация на энергорынке начала меняться

После нескольких месяцев непрекращающегося роста цены на газ в европейских государствах наконец-то начали падать. Сегодня, 7 октября, голубое топливо торговалось ниже 1000 долларов за тысячу кубов. Такие данные приведены на бирже ICE на 10:30 по Москве.



Таким образом, стоимость стратегически важного энергетического ресурса упала на 24%. Судя по всему, ситуация на газовом рынке Европы начала стабилизироваться, цена на энергоноситель может сильно измениться к окончанию торгов.

В четверг торги начались на уровне около 1260 долларов за тысячу кубов, но уже к 10 утра по московскому времени цены упали до 1073,6 доллара.

Любопытно, что такие перипетии на энергорынке связывают с заявлением российского лидера Владимира Путина о том, что Москва приложит усилия для стабилизации ситуации.