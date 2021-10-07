Украина предложила Европе помощь с запасами газа

Украина предложила Европе помощь с запасами газа
Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеЗахарова резко прошлась по обидевшемуся на российско-венгерский контракт по газу Киеву
Киев нашел решение проблемы для европейцев

Украина может помочь Европе с обеспечением энергобезопасности. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он обратил внимание на попытки европейских стран решить нынешний энергетический кризис, вызванный дефицитом газа в преддверии зимы и подскочившими ценами на топливо, и их поиск способов обезопасить себя от подобного в будущем. Как оказалось, у Киева есть готовое решение.

"Европа рассматривает возможность создания стратегических запасов газа. Украина имеет самые большие газовые хранилища в Европе (31 млрд куб. м), поэтому может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС",

– высказался Макогон в своем "Фейсбуке".

Накануне на европейских рынках цены на газ поднимались до 1900 долларов за тысячу кубометров – это рекорд за последнюю четверть века. Впрочем, после выступления президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он заверил в готовности "Газпрома" соблюдать все обязательства, в том числе по прокачке газа через территорию Украины, стоимость топлива резко снизилась.

Между тем, комментируя возможность увеличения поставок по ГТС Незалежной, Путин отметил, что эта трубопроводная сеть старая, давно не ремонтировалась и буквально "может лопнуть" при увеличении давления.

Ранее стало известно, что Украина приостановила закачку газа в свои подземные хранилища из-за изменения маршрута поставок сырья в Венгрию.

Источник: Фейсбук
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость318566
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Запасы или наворованное?
Гость318892
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Российский лидер добавил, что «Газпрому» экономически невыгодно дальнейшее увеличение транзита газа через Украину. Он заметил, что прокачка по новым системам значительно дешевле, «примерно на $3 млрд в год к соответствующим объёмам поставок».
Гость316549
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Вот никакой интриги... Я подумал было, что украинцы начнут т.н. "реверсный" газ продавать обратно европейцам или попросят у США денег на развитие какой-нибудь бредовой <цензура> типа экологичного "зелёного" газа, на эти деньги купят у России простой газ, подмешают к нему краситель и продадут по 1900 долларов европейцам...
Гость316152
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Мало того, что будут воровать, дак еще и ценник за аренду вывалят конский
Гость318793
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В Европе и своих пустых хранилищ много. Кроме того все знают как воруют газ в Украине. Как отжимают чужую собственность. Только дебил поведется на такое предложение.
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