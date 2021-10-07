Киев нашел решение проблемы для европейцев

Украина может помочь Европе с обеспечением энергобезопасности. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он обратил внимание на попытки европейских стран решить нынешний энергетический кризис, вызванный дефицитом газа в преддверии зимы и подскочившими ценами на топливо, и их поиск способов обезопасить себя от подобного в будущем. Как оказалось, у Киева есть готовое решение.

"Европа рассматривает возможность создания стратегических запасов газа. Украина имеет самые большие газовые хранилища в Европе (31 млрд куб. м), поэтому может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС",

– высказался Макогон в своем "Фейсбуке".

Накануне на европейских рынках цены на газ поднимались до 1900 долларов за тысячу кубометров – это рекорд за последнюю четверть века. Впрочем, после выступления президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он заверил в готовности "Газпрома" соблюдать все обязательства, в том числе по прокачке газа через территорию Украины, стоимость топлива резко снизилась.

Между тем, комментируя возможность увеличения поставок по ГТС Незалежной, Путин отметил, что эта трубопроводная сеть старая, давно не ремонтировалась и буквально "может лопнуть" при увеличении давления.

Ранее стало известно, что Украина приостановила закачку газа в свои подземные хранилища из-за изменения маршрута поставок сырья в Венгрию.