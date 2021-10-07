Захарова резко прошлась по обидевшемуся на российско-венгерский контракт по газу Киеву

Захарова резко прошлась по обидевшемуся на российско-венгерский контракт по газу Киеву
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дипломат дала емкую оценку политикам с Незалежной

Украинское государство не прекращает устраивать дрязги вокруг нашей страны. Так, там в очередной раз заявили, что весьма недовольны заключением контракта по газу между Россией и Венгрией. На новый антироссийский выпад отреагировала официальная представительница МИД Мария Захарова.

Недавно украинский премьер-министр Денис Шмыгаль с прискорбием признал, что венгерское государство является суверенной страной, а значит имеет полное право на заключение любых контрактов с другими державами. Однако же, по мнению Киева, подписание договора с российским "Газпромом" на поставку голубого топлива является примером "неподобающего поведения" Будапешта по отношению к партнерам.

Громкое заявление представителя киевского режима прокомментировала сотрудница главного российского внешнеполитического ведомства. Высокопоставленная госслужащаяя процитировала Шмыгаля, а потом остроумно отметила, что "неподобающее поведение" является исключительной прерогативой украинских государственных деятелей. Мол, если бы появился подобный вид спорта, Киев "не сходил бы с пьедестала". Своим мнением Мария Захарова поделилась в личном телеграм-канале.

Дипломат также припомнила скандальное заявление украинского лидера Владимира Зеленского о наглости, без которой, по его версии, невозможно обходиться в сфере внешней политики.

К слову, недавно на Украине предложили Европе помощь с запасами газа. Киев нашел неожиданное решение проблемы европейцев.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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