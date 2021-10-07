В компании подчеркнули, что ситуация с газом в Европе доказывает преимущество долгосрочных договоров

Гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова заявила, что компания выполняет все свои обязательства поставкам газа. Более того, порой "Газпром" старается поставлять больше, если имеет для этого возможности.

В ходе Петербургского международного газового форума Бурмистрова подчеркнула, что "Газпром" не нарушает своих обязательств перед контрагентами в рамках долгосрочных контрактов, полностью удовлетворяя потребности в поставках. Она также подчеркнула, что с начала текущего года компания приблизилась к рекордным показателям поставки газа на иностранные рынки.

"По всем маршрутам, в том числе и по украинскому, мы, по мере сил, планомерно поставляли дополнительные объемы газа",

– заключила глава компании.

Бурмистрова также указала на преимущества именно долгосрочных контрактов, отметив, что на данном этапе их актуальность только увеличилась, давая тем самым уверенность инвесторам.

Говоря о кризисе в Европе, который вызван ростом цен на газ, в "Газпроме" отметили, что СПГ "проголосовал долларом", тем самым оставив ЕС наедине со своими проблемами в преддверии зимы, пишет "ПРАЙМ". При этом представители компании признались, что "выдохнули", увидев сегодняшние биржевые цены на газ, которые снизились после совещания у Владимира Путина, которое состоялось днем ранее.

Сейчас, отметили в ходе выступления,спотовый рынок Европы дезориентирует не только покупателей, но и продавцов, тем самым создавая риски для стабилизации обстановки во всем регионе.

Напомним, что сегодня, 7 октября, голубое топливо торговалось ниже тысячи долларов. Эксперты связали это с выступлением Владимира Путина.