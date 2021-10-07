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Гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова заявила, что компания выполняет все свои обязательства поставкам газа. Более того, порой "Газпром" старается поставлять больше, если имеет для этого возможности.
В ходе Петербургского международного газового форума Бурмистрова подчеркнула, что "Газпром" не нарушает своих обязательств перед контрагентами в рамках долгосрочных контрактов, полностью удовлетворяя потребности в поставках. Она также подчеркнула, что с начала текущего года компания приблизилась к рекордным показателям поставки газа на иностранные рынки.
"По всем маршрутам, в том числе и по украинскому, мы, по мере сил, планомерно поставляли дополнительные объемы газа",
– заключила глава компании.
Бурмистрова также указала на преимущества именно долгосрочных контрактов, отметив, что на данном этапе их актуальность только увеличилась, давая тем самым уверенность инвесторам.
Говоря о кризисе в Европе, который вызван ростом цен на газ, в "Газпроме" отметили, что СПГ "проголосовал долларом", тем самым оставив ЕС наедине со своими проблемами в преддверии зимы, пишет "ПРАЙМ". При этом представители компании признались, что "выдохнули", увидев сегодняшние биржевые цены на газ, которые снизились после совещания у Владимира Путина, которое состоялось днем ранее.
Сейчас, отметили в ходе выступления,спотовый рынок Европы дезориентирует не только покупателей, но и продавцов, тем самым создавая риски для стабилизации обстановки во всем регионе.
Напомним, что сегодня, 7 октября, голубое топливо торговалось ниже тысячи долларов. Эксперты связали это с выступлением Владимира Путина.
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