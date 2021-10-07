Компания нанесла серьезный удар по себе, считает специалист

Рост цены на газовые фьючерсы в Европе был естественным процессом, который ежегодно происходит на рынке, и дополнительно спровоцирован повышением спроса на газ в азиатских странах. И, тем не менее, "Газпром" воспользовался ситуацией, приложив усилия для реализации собственных интересов. Такое мнение выразил нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин в интервью для "Новой газеты".

По его словам, газовый гигант мог получить допприбыль из-за роста стоимости газа, но вместо этого прекратил торговлю на спотовых рынках, спровоцировав скачок цен, а после начав информационную кампанию для подстегивания стоимости топлива. К примеру, несколько раз объявляли профилактики на газопроводах, заявляли об авариях, отказывались от увеличения транзита через Украину, а после и вовсе решили прекратить закачку газа в подземные хранилища, купленные или арендованные на европейской территории. Подобное, по мнению Крутихина, было политическим ходом компании.

"На одной недавней онлайновой международной встрече экспертов по энергетике я разговаривал с газпромовским деятелем. Судя по этому разговору, объясняется это так: в Европе хотят, чтобы Россия проявила добрую волю и в канун зимы дополнительно поставила газ в европейские хранилища, но сами почему-то не проявляют добрую волю в отношении проекта "Северный поток – 2", – рассказал эксперт.

Этим маневром "Газпром" собирался добиться отмены решения суда по необходимости соблюдать Третий энергопакет при эксплуатации СП-2. Напомним, требование запрещает использовать полный объем мощности поставок газа по трубопроводу одной компанией. Однако это, считает эксперт, в будущем станет "полным провалом" в коммерческом плане для монополиста.

Фактической выгоды от повышения цен компания практически не получит, все ее действия были продиктованы политическими причинами – желанием "выкрутить руки европейцам".

"А дальше будет еще хуже: в долгосрочной и среднесрочной перспективе "Газпром" просто бьет себя по самым чувствительным местам", – считает аналитик.

Увидев подобный рост цен на газ европейцы осознали, что это невыгодно и уже начали искать замену трубопроводному газу. Они распланировали работу по увеличению запасов СПГ и продумывают новые проекты по водороду – в частности, в Африке. Поэтому произошедшее на рынке "вздувание" цен является долгосрочным ударом по "Газпрому".

"Вдобавок репутация "Газпрома", и без того не блестящая у европейцев, пострадает еще больше. Его и так уже многие в Европе воспринимают как ненадежного поставщика", – заявил Крутихин.

По его мнению, маневр российского газового гиганта может ударить и по водородной отрасли в России в будущем, которая сейчас находится только в начальной стадии своего развития. Европейцы сочтут, что им выгодней производить энергию самостоятельно, чем расчитывать на ненадежного поставщика.