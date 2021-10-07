Маневр "Газпрома" с ценами на газ обернется полным провалом для России - эксперт

Маневр "Газпрома" с ценами на газ обернется полным провалом для России - эксперт
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Компания нанесла серьезный удар по себе, считает специалист

Рост цены на газовые фьючерсы в Европе был естественным процессом, который ежегодно происходит на рынке, и дополнительно спровоцирован повышением спроса на газ в азиатских странах. И, тем не менее, "Газпром" воспользовался ситуацией, приложив усилия для реализации собственных интересов. Такое мнение выразил нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин в интервью для "Новой газеты". 

По его словам, газовый гигант мог получить допприбыль из-за роста стоимости газа, но вместо этого прекратил торговлю на спотовых рынках, спровоцировав скачок цен, а после начав информационную кампанию для подстегивания стоимости топлива. К примеру, несколько раз объявляли профилактики на газопроводах, заявляли об авариях, отказывались от увеличения транзита через Украину, а после и вовсе решили прекратить закачку газа в подземные хранилища, купленные или арендованные на европейской территории. Подобное, по мнению Крутихина, было политическим ходом компании. 

"На одной недавней онлайновой международной встрече экспертов по энергетике я разговаривал с газпромовским деятелем. Судя по этому разговору, объясняется это так: в Европе хотят, чтобы Россия проявила добрую волю и в канун зимы дополнительно поставила газ в европейские хранилища, но сами почему-то не проявляют добрую волю в отношении проекта "Северный поток – 2", – рассказал эксперт.

Этим маневром "Газпром" собирался добиться отмены решения суда по необходимости соблюдать Третий энергопакет при эксплуатации СП-2. Напомним, требование запрещает использовать полный объем мощности поставок газа по трубопроводу одной компанией. Однако это, считает эксперт, в будущем станет "полным провалом" в коммерческом плане для монополиста. 

Фактической выгоды от повышения цен компания практически не получит, все ее действия были продиктованы политическими причинами – желанием "выкрутить руки европейцам". 

"А дальше будет еще хуже: в долгосрочной и среднесрочной перспективе "Газпром" просто бьет себя по самым чувствительным местам", – считает аналитик.

Увидев подобный рост цен на газ европейцы осознали, что это невыгодно и уже начали искать замену трубопроводному газу. Они распланировали работу по увеличению запасов СПГ и продумывают новые проекты по водороду – в частности, в Африке. Поэтому произошедшее на рынке "вздувание" цен является долгосрочным ударом по "Газпрому". 

"Вдобавок репутация "Газпрома", и без того не блестящая у европейцев, пострадает еще больше. Его и так уже многие в Европе воспринимают как ненадежного поставщика", – заявил Крутихин.

По его мнению, маневр российского газового гиганта может ударить и по водородной отрасли в России в будущем, которая сейчас находится только в начальной стадии своего развития. Европейцы сочтут, что им выгодней производить энергию самостоятельно, чем расчитывать на ненадежного поставщика. 

Источник: Новая газета ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

"Дела будут очень плохи": в Финляндии придумали способ насолить России

Отказ Европы от топлива ударит по стране

Российского представителя лишили слова прямо перед выступлением на совете ООН

Дело может быть в отношении организации к вопросам Крыма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей