Сенатор Джабаров считает, что цены на газ в Европе выросли из-за США

Российский газопровод "Северный поток-2", несмотря на значительное санкционное давление, успешно построен и готовится к полноценному функционированию. Перспектива запуска ГТС сильно беспокоит наших западных недоброжелателей при том, что обстановка на энергетическом рынке Европы сегодня весьма нестабильна. В этом, по мнению сенатора Владимира Джабарова, виноваты американцы.

Член Совета Федерации РФ подчеркнул, что цены на газ в европейских странах начали расти из-за действий США. Изначально они предлагали европейцам покупать американский сжиженный газ, однако передумали и направили топливо в страны юго-восточной Азии, где по мнению сенатора, более богатый рынок сбыта.

Меж тем, парламентарий уверен, что "Европа замерзнет", если до конца текущего года газопровод "Северный поток-2" не будет запущен. Он подчеркнул, что работы уже ведутся и на данный момент заполняется первая нитка.

Кроме того, Джабаров обратил внимание на позицию Украины по вопросу запуска российской ГТС. Сенатор отметил, что, несмотря на плохие отношения, наша страна не планирует отказываться от транзита голубого топлива. Он уверен, что в России видят разницу между простым украинским народом и властями в Киеве.

Также законодатель подчеркнул, что сегодня никто не вкладывает средства в реконструкцию газовой трубы, которая досталась Незалежной от СССР. По его словам, Европа может оказаться перед выбором: закупать газ, идущий по российским газопроводам, или ремонтировать трубу на Украине.