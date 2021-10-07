В Москве предрекли украинскому "Мотор Сич" вымирание

В Москве предрекли украинскому "Мотор Сич" вымирание
Фото: Dmytro Smoliyenkoukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Запорожский концерн уже не спасут ни китайцы, ни американцы

Украинский авиационный гигант "Мотор Сич" уже ничего не спасет от постепенного вымирания, даже если предприятие в судебной тяжбе с Россией сможет "полюбовно" договориться. Об этом заявил авиаэксперт Роман Гусаров, комментируя просьбу запорожского концерна к Верховному суду РФ пересмотреть спор вокруг бренда "Ми".

Он отметил, что текущая тяжба связана с тем, что "Мотор Сич" продвигал на рынке свою продукцию под маркой "Ми", что нарушило авторские права АО "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова", входящего в "Вертолеты России" корпорации "Ростех". По словам эксперта, в данном споре украинский концерн больше защищается, чем борется с РФ в суде.

Гусаров напомнил, что в советские времена "Мотор Сич" выпускал двигатели для вертолетов "Ми" и оставался одним из самых крупнейших предприятий на пространстве бывшего СССР. Вплоть до "революции гидности"-2014 между российскими компаниями и запорожским гигантом были вполне конструктивные отношения. Но потом постмайданные деятели все сделали, чтобы прекратилось это сотрудничество, которое в буквальном смысле несло Киеву "золотые яйца".

Итог этому шагу вождей Майдана известен: Россия смогла почти полностью заместить продукцию "Мотор Сич", а на международных рынках компания "стала терять свои перспективы". Украинскому предприятию пришлось искать иные варианты для своего существования.

"Отсюда – иностранные инвесторы в лице китайских и американских компаний. Пока есть что продать, "Мотор Сич" этим пользуется. Но в долгосрочной перспективе предприятие будет постепенно умирать", – сказал "Взгляду" эксперт.

Ранее сегодня стало известно, что запорожский концерн 6 октября подал жалобу в Верховный суд РФ в попытке оспорить штраф в размере $42 млн, наложенный на него за незаконное использование в рекламных целях товарного знака "Ми"/Mi, принадлежащего "Вертолетам России".

Напомним, в марте нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич", на который претендуют китайские инвесторы.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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