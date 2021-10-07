Московские предприниматели получили от города более 6 миллиардов рублей за 9 лет

Столичные власти поддержали более ста предприятий

Московские власти активно оказывают поддержку столичному бизнесу. Предприниматели получают субсидии и льготные займы, проценты по которым ниже, чем у банков. За девять лет город оказал промышленникам финансовую поддержку на общую сумму свыше 6,3 миллиарда рублей.

Столичный бизнес мог направить эти деньги на развитие производства, покупку нового оборудования, компенсацию экспортных расходов или на оплату договоров лизинга. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сегодня в Москве работают порядка трех тысяч промышленных предприятий, которые ежегодно модернизируют свое производство. Город, в свою очередь, поддерживает развитие и цифровизацию промышленного сектора", – отметил чиновник.

Город начал выдавать субсидии промышленникам с 2012 года. Поддержку получили более ста предприятий. Чаще всего бизнес запрашивает помощь для компенсации расходов по лизингу. На эти средства столичные власти направили уже 1,9 миллиарда рублей. Поддержка оказывается в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы".

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров подчеркнул, что бизнесмены с 2017 года получают еще один вид финансовой помощи. "За все время льготные займы были выданы предприятиям на общую сумму порядка трех миллиардов рублей", – отметил он.

