Чем грозит россиянам невиданный рост цен на газ

Цены на газ в Европе в среду, 6 октября, достигли нового исторического рекорда на самом ликвидном европейском хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, сообщает РБК.

Сумасшедшее ралли

В начале дня, в пересчете на энергию, котировки голубого топлива доходили до 161,5 евро за 1 МВт·ч, что соответствует 1969,2 доллара за 1 тыс. куб. м. Уже днем стоимость газа начала падать и в итоге полностью отыграла утренний рост, подешевев в полтора раза, или более чем на 600 долларов, с дневного максимума, до 108,01 евро за 1 МВт·ч (1315 долларов за 1 тыс. куб. м).

Это произошло после заявления президента Владимира Путина о том, что Россия готова принять меры для "стабилизации глобального энергетического рынка", а "Газпром" может в 2021 году обновить рекорд поставок в Европу. В течении дня 6 октября скачки цен на газ также были рекордными, ибо ранее они не превышали 400 долларов за 1 тыс. куб. м.

Во зло, или во благо?

Данный вопрос звучит отнюдь не праздно, так как известно, что доходы от нефтегазового экспорта формируют значительную часть бюджета России, однако, параллельно с этим, стоимость голубого топлива на внутреннем рынке лежит в основе ценообразования на массу других, необходимых россиянам товаров и услуг.

Опрошенные "Утром.news" эксперты расходятся во мнении относительно того, насколько полезен, или вреден для страны нынешний газовый кризис общеевропейского масштаба.

По мнению аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, рост газовых цен на мировом рынке – положительная тенденция для российского бюджета, так как при высокой стоимости энергоносителей растут и доходы сырьевых компаний, которые отчисляют в российский бюджет часть доходов в виде налогов.

"В свою очередь, пополнение российской казны позволяет обеспечить потребности россиян в качественных услугах, государству проще выполнять свои социальные обязательства: выплачивать пенсии, улучшать инфраструктуру и оплачивать другие потребности россиян", – пояснил он "Утру.news".

Несколько иначе смотрит на сложившуюся ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

"Стоимость природного газа взлетела только за сегодня с 1500 долларов за тысячу кубометров до 1900 долларов. Однако затем также быстро обвалилась – сначала до 1700 долларов, а потом до 1350 долларов. Что говорит о разбалансировке рынка – покупателям даже в условиях энергетического кризиса такое дорогое сырье не нужно, – пояснил "Утру.news" Деев. – Сейчас можно предположить, что колебания цен продолжатся в диапазоне 1000-1700 долларов, но рост или снижение не будет таким сильным, как в последние три дня. Цена сырья ищет комфортное значение для текущего момента".

При этом, по словам эксперта, Россия продает только очень небольшую часть сырья (СПГ) на спотовом (по текущим биржевым ценам) рынке. Гораздо большие объемы (трубопроводный газ) "Газпром" поставляет покупателям в Европе по долговременным контрактам, цены на которые не зависят от биржевых, а формируются в зависимости от уровня нефтяных цен. В этом случае, при текущем уровне биржевых цен, российский газ для ЕС стоит порядка 270-280 долларов за тысячу кубометров.

Это, конечно, выгодно для страны, так как эти цены значительно выше уровня прошлого года (тогда газ продавался по цене около 100 долларов, то есть на уровне себестоимости), но даже в этом случае, реальные спотовые цены не идут ни в какое сравнение с биржевыми.

"Россия не получает сверхвыгоду от рекордных цен на газ, поскольку работает по долгосрочным контрактам – стоимость сырья здесь дешевле в несколько раз (в сравнении с 1,5-1,7 тысячами долларов), - резюмирует Артем Деев. – Выгода для нашей страны состоит в постоянно растущих объемах поставок и стабильной прибыли вне зависимости от ситуации на рынке".