Украина готовится к приостановке транзита российского газа

Украина готовится к приостановке транзита российского газа
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
В Киеве уже разработали соответствующий план действий

Украина активно готовится к тому, что транзит российского газа через ее территорию может быть остановлен. О плане действий Незалежной при таком сценарии рассказал министр энергетики Герман Галущенко. 

Глава ведомства рассказал, что у Киева есть понимание, каким образом нужно будет диверсифицировать закупку голубого топлива, если вдруг российская сторона начнет снижать количество или объем поставок. 

Иными словами, в Незалежной стараются предугадать, как быть с импортом газа со стороны Европы, если РФ прервет транзит. 

Напомним, что ранее Владимир Путин высказался о газовом кризисе в Европе. Президент России подчеркнул, что страна продолжает выполнять свои обязательства по контрактам. В частности, это касается и Украины. 

Так, "Газпром", например, покупает у Киева дополнительные мощности. Благодаря этому поставки по украинской ГТС за текущий год уже были превышены на 8%. При этом Путин заметил, что чрезмерно наращивать поставки невыгодно. 

Подводя итог, российский лидер выразил уверенность, что РФ даже превысит свои контрактные обязательства по поставкам голубого топлива через украинскую территорию. 

Также Путин поручил руководителю Минэнерго Николаю Шульгинову обеспечить транзит газа через Украину, хотя и отметил, что для "Газпрома" это экономически невыгодно. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Наталка Пупаножко
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Помню как-то Псаки рассказывала о поставках газа из Европы в Россию. Все уже устроено как качать гез в другую сторону. Спросите Псаку, она умная.
Гость318285
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А что Украине то беспокоиться, они (как сами говорят) не закупают Российский газ, ну и какие проблемы? Они сами миллион раз говорили, что покупают по реверсу в Европе. Зачем им беспокоиться за транзит, пусть как прежде закупают по реверсу из Европы, какие проблемы...
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