Британия оказалась во власти Путина из-за безрассудства правительства

Британия оказалась во власти Путина из-за безрассудства правительства
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лондон стал зависимым от Москвы

Несмотря на некоторое падение цен на газ в Европе, ситуация с сырьем остается напряженной. В самой непростой ситуации оказалась Великобритания. Журналисты издания Daily Mail рассказали, какую ошибку допустило правительство Королевства, что страна оказалась во власти главы РФ Владимира Путина.

Обозреватели объяснили – Британия решила переориентировать свой рынок с самостоятельной добычи сырья на импорт. Лондон все меньше добывает энергоносители в Северном и Ирландском морях. В результате страна снижает свою энергетическую безопасность, меньше используя собственные запасы, однако вместе с этим увеличивается ее уязвимость и зависимость от поставок "точно в срок" по воде и трубам. 

При этом Великобритания обладает большим запасом сланцевого газа. Авторы посетовали на то, что благодаря этому сырью США недавно заработали себе "энергетическую независимость". 

Журналисты привели в пример хранилище голубого топлива в Йоркшире, которое закрылось четыре года назад. И это было безрассудством. Авторы статьи назвали эту ситуацию катастрофой, которая привела к тому, что Великобритания стала зависимой от России. 

При этом в Европе Великобритания занимает одно из первых мест по потреблению газа, поэтому дефицит сырья ощущается остро. В итоге Британия стала уязвимой перед Россией из-за решения по газу.

Источник: The Daily Mail ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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