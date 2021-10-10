Европейцы не прочь прибрать к рукам наш проект

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" уже долгое время не дает покоя западным политикам. Сначала русофобски настроенные страны пытались сделать все для того, чтобы сорвать строительство трубопровода, теперь там размышляют о том, как бы завладеть уже полностью готовыми энергетическими коммуникациями. "Гениальной" идеей на этот счет поделился польский аналитик Даниэль Чижевский.



По мнению хитроумного поляка, превосходным решением всех проблем трубопровода будет передача его в собственность европейских партнеров проекта. Чижевский отметил, что в таком случае "Северный поток – 2" будет соответствовать газовой директиве Евросоюза. Это значит, что все активно обсуждаемые сейчас ограничения обойдут трубопровод стороной.

Эксперт из польского государства убежден, что такое развитие событий очень выгодно для российской стороны. Как только трубопровод будет передан в чужие руки, на него сразу прекратится давление – после ввода в эксплуатацию балтийские энергокоммуникации смогут работать в полную мощность. Поляк считает, что проект можно передать во владение конгломерата европейских компаний.

Впрочем, Чижевский трезво смотрит на ситуацию и отмечает, что "Газпром" вряд ли пойдет на такой шаг. Эксперт отметил, что подобный сценарий является "крайним вариантом". Сейчас наш энергетический гигант надеется, что газопровод все же будет выведен из-под действия европейской директивы.

К слову, недавно в Польше назвали последствия задержки сертификации "Северного потока – 2". Варшава считает, что Москва занимается махинациями с ценами на газ.