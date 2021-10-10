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Ситуация в украинском государстве оставляет желать лучшего. Проблемы с энергетическими ресурсами грозят настоящей катастрофой. По мнению украинского эксперта Алексея Куща, усугубляет ситуацию то, что стратегия отопительного сезона в этой стране во многом зависит от России.
Опытный финансовый эксперт отметил, что украинское государство в целом в сфере энергетических ресурсов действует с внимательной оглядкой на заявления российского лидера Владимира Путина. Вся стратегия Незалежной строится на ожиданиях поддержки от нашей страны. Алексей Кущ опубликовал свои размышления в статьи для интернет-ресурса "Главред".
Сейчас при наступлении нового отопительного сезона украинские власти выстраивают план действий, рассчитывая, что Москва продолжит выполнять свои обязательства по транспортировке голубого топлива. В то же время запасы этого энергоресурса в хранилищах Незалежной пока оцениваются как "условно достаточные".
Кущ предполагает, что в ближайшее время российский энергетический гигант "Газпром" сделает паузу в транзите на срок до одного месяца, при этом компания продолжит оплачивать несуществующие поставки.
Также аналитик особо отметил, что недавно российский главнокомандующий подчеркнул: Украине "нельзя дать замерзнуть". По его мнению, это словесное обещание во многом определяет стратегию киевских властей.
К слову, недавно опытный политолог Елена Панина указала на единственное спасение Украины от газового кризиса. По мнению некоторых представителей экспертного сообщества, действия местного президента Владимира Зеленского серьезно вредят государству.
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