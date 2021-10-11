В Евросоюзе придумали план спасения от высоких цен на газ

В Евросоюзе придумали план спасения от высоких цен на газ
Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Европейские страны призвали развивать атомную отрасль

Сегодня на энергетическом рынке Европы сложилась крайне неблагоприятная ситуация: цены на голубое топливо для простых потребителей растут, но власти некоторых стран все еще пытаются помешать запуску российского газопровода "Северный поток-2". Санкционное давление Запада не увенчалось успехом, когда ГТС только строили, зато теперь в Евросоюзе вынуждены искать альтернативные источники энергии. 

Сразу десять европейских стран выступили за развитие атомной энергетики. Об этом в авторитетном издании Le Figaro написал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Политик подчеркнул, что члены ЕС хотят таким образом решить проблему с высокими ценами на голубое топливо. 

Фактически газовый кризис в Европе намерены решать за счет усиленной эксплуатации АЭС. Так, Чехия, Польша, Финляндия, Болгария, Венгрия, Румыния, Словения, Хорватия, Словакия и Франция считают, что атомная энергетика "защищает климат" из-за низких выбросов углекислого газа. Власти этих стран хотят рассмотреть все "экологические" технологии, которые поспособствую снижению цен на газ. 

В совместном заявлении говорится о необходимости скорейшего преодоления "энергетической зависимости" от других стран. Очевидно, что авторы имеют в виду именно Россию как ведущего экспортера газа. Кроме того, во французском издании подчеркивается, что "мирный атом" призван укрепить независимость Европы.

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Господа брехуны!!! А где ваша зеленая карта?
1
новости партнеров

Досрочная отставка австрийского кацлера произошла из-за его позиции по России

Это не первый подобный скандал в карьере Курца

"Верховный контрабандист": в Германии завели дело на Лукашенко

Белорусский лидер, по их мнению, придумал новую схему шантажа Евросоюза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей