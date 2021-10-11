Европейские страны призвали развивать атомную отрасль

Сегодня на энергетическом рынке Европы сложилась крайне неблагоприятная ситуация: цены на голубое топливо для простых потребителей растут, но власти некоторых стран все еще пытаются помешать запуску российского газопровода "Северный поток-2". Санкционное давление Запада не увенчалось успехом, когда ГТС только строили, зато теперь в Евросоюзе вынуждены искать альтернативные источники энергии.

Сразу десять европейских стран выступили за развитие атомной энергетики. Об этом в авторитетном издании Le Figaro написал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Политик подчеркнул, что члены ЕС хотят таким образом решить проблему с высокими ценами на голубое топливо.

Фактически газовый кризис в Европе намерены решать за счет усиленной эксплуатации АЭС. Так, Чехия, Польша, Финляндия, Болгария, Венгрия, Румыния, Словения, Хорватия, Словакия и Франция считают, что атомная энергетика "защищает климат" из-за низких выбросов углекислого газа. Власти этих стран хотят рассмотреть все "экологические" технологии, которые поспособствую снижению цен на газ.

В совместном заявлении говорится о необходимости скорейшего преодоления "энергетической зависимости" от других стран. Очевидно, что авторы имеют в виду именно Россию как ведущего экспортера газа. Кроме того, во французском издании подчеркивается, что "мирный атом" призван укрепить независимость Европы.