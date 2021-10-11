У Незалежной сейчас нет денег на "реверс", а потом нечего будет покупать

Европейцы активными темпами выкачивают свой газ из хранилищ на территории Украины. Так, с 1 по 10 октября они забрали 165 млн кубометров газа, которые находились в ПХГ Незалежной в режиме "таможенный склад", сообщает "Оператор ГТС Украины". Это – 68% от объема, который евротрейдеры вывели с территории Украины за весь сентябрь.

По данным на 11 октября, в ПГХ Незалежной находится 2,63 млрд кубометров российского газа, который в принципе принадлежит европейцам, но хранится на Украине для так называемого "реверса". Чтобы им воспользоваться для собственных нужд, Киев должен его оплатить. Сделки оформляются, естественно, по рыночной цене, а что там сейчас творится, знают все. В частности, в сентябре средняя стоимость 1 тыс.кубов на немецком хабе NCG превышала $700.

У "Нафтогаза" таких денег нет. Недавно глава правления компании Юрий Витренко сообщил правительству Незалежной, что на первоочередные нужды, в том числе закупку газа, срочно требуется еще 123 млрд гривен, передает EADaily. Пообещали 100 млрд. Но может так случиться, что покупать будет нечего – на фоне топливного кризиса в ЕС европейцы торопятся вывести свой газ с Украины.

Как сообщается, собственных запасов газа у Украины сейчас 11,4 млрд кубометров. Это на 1,5 млрд кубов меньше, чем потребовалось стране в прошлом отопительном сезоне, а зима – 2021/22 еще даже не началась.

Ранее эксперты напомнили, что находящийся сейчас под следствием украинский оппозиционер Виктор Медведчук два года назад договорился о прямых закупках газа у Москвы по цене 175 долларов за 1000 кубов, однако Киев отказался заключить сделку.