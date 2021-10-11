Европейцы спешат вывести свой газ с территории Украины

Европейцы спешат вывести свой газ с территории Украины
Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине захотели забрать у России Кубань
У Незалежной сейчас нет денег на "реверс", а потом нечего будет покупать

Европейцы активными темпами выкачивают свой газ из хранилищ на территории Украины. Так, с 1 по 10 октября они забрали 165 млн кубометров газа, которые находились в ПХГ Незалежной в режиме "таможенный склад", сообщает "Оператор ГТС Украины". Это – 68% от объема, который евротрейдеры вывели с территории Украины за весь сентябрь.

По данным на 11 октября, в ПГХ Незалежной находится 2,63 млрд кубометров российского газа, который в принципе принадлежит европейцам, но хранится на Украине для так называемого "реверса". Чтобы им воспользоваться для собственных нужд, Киев должен его оплатить. Сделки оформляются, естественно, по рыночной цене, а что там сейчас творится, знают все. В частности, в сентябре средняя стоимость 1 тыс.кубов на немецком хабе NCG превышала $700.

У "Нафтогаза" таких денег нет. Недавно глава правления компании Юрий Витренко сообщил правительству Незалежной, что на первоочередные нужды, в том числе закупку газа, срочно требуется еще 123 млрд гривен, передает EADaily. Пообещали 100 млрд. Но может так случиться, что покупать будет нечего – на фоне топливного кризиса в ЕС европейцы торопятся вывести свой газ с Украины.

Как сообщается, собственных запасов газа у Украины сейчас 11,4 млрд кубометров. Это на 1,5 млрд кубов меньше, чем потребовалось стране в прошлом отопительном сезоне, а зима – 2021/22 еще даже не началась.

Ранее эксперты напомнили, что находящийся сейчас под следствием украинский оппозиционер Виктор Медведчук два года назад договорился о прямых закупках газа у Москвы по цене 175 долларов за 1000 кубов, однако Киев отказался заключить сделку. 

Источник: EADaily
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость320307
Пожаловаться Ответить
Когда Господь желает наказать, он в первую очередь отнимает разум.
Укропитеков даже наказывать нечем. Там мозгов отродясь не было.
1
новости партнеров

Медведев крайне жестко объяснил бесполезность переговоров России с Зеленским

Президенты незалежных идут против себя и своего народа в угоду Западу и многозначным числам на счетах

Сообщения о болезни Эрдогана обсуждают в СМИ Ближнего Востока

Состояние турецкого лидера вызывает вопросы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей