Россия является крупнейшим поставщиком боеприпасов на американский рынок

Из-за санкционного давления могут прекратиться поставки российских патронов на американский рынок. Сегодня наша страна является ключевым поставщиком боеприпасов для США. Однако, отечественные производители уже испытывают трудности.

Примечательно, что американские власти, вводя экономические санкции против России, выстрелили себе же в ногу, потому что их внутренний рынок в скором времени лишится крупнейшего импортера. Аналитики РБК выяснили, что российские производители пуль значительно сократят экспорт своей продукции в США.

Белый дом еще в сентябре запретил "постоянный импорт" вооружения и боеприпасов из России. Из-за новых санкций американские компании, желающие вести торговые отношения с нашей страной, будут получать отказ. Новые правила распространяются также на сферы алкоголя и табака.

Вашингтон формально ввел санкции против Москвы сроком на один год, однако они могут быть продлены, что чревато дефицитом патронов для гражданского оружия, которым активно пользуются американцы. По некоторым оценкам, Россия поставляет в США более 20% патронов относительно общего импорта. Ежегодно отечественные производители получают более ста миллионов долларов от продажи пуль.