Продукты в магазинах дорожают непредвиденно быстрыми темпами

Реальная инфляция в России опережает ожидаемую. Это признали в Минэкономразвития и пересмотрели прогноз. Теперь, по оценкам МЭР, инфляция по итогам 2021 года может составить 7,4%, а не 5,8%.

Причиной непредвиденного разгона инфляции стало "нетипичное подорожание овощей и фруктов". Как отметил глава ведомства Максим Решетников, обычно осенью цены на эти продукты идут вниз, а в этом году они подорожали в сентябре на 1,6% по сравнению с августом.

Еще одним фактором, подтолкнувшим инфляцию вверх, являются резко подскочившие цены на мясо, передает РБК.

При этом прогноз МЭР по инфляции в 2022 и 2023 годах остался прежним – 4%.

Между тем сами россияне считают, что цены повышаются еще сильнее, чем это замечают официальные статисты. По народным подсчетам, инфляция в 2021 г. составит не менее 12%. О том, почему так происходит, ранее рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.