Политик убежден в надежности такого партнера, как Москва

Ряд западных государств стараются настроить все мировое сообщество против России. Ненавистники нашей родины лепят образ агрессора вокруг Москвы и утверждают, что Кремль якобы специально ведет энергетическую войну против других стран. Однако бывший немецкий канцлер Герхард Шредер придерживается абсолютно иной позиции на этот счет.



Некогда высокопоставленный государственный деятель из Германии подчеркнул, что Российская Федерация всегда проявляла себя как надежный поставщик голубого топлива в европейские страны. Шредер выступает резко против того, чтобы считать наше государство врагом Европейского союза.

Опытный немецкий политик пояснил, чем вызван рекордный рост цен на энергетические ресурсы на еврорынке. Шредер напомнил, что сейчас семимильными шагами растет спрос на газ со стороны Китайской Народной Республики.

Кроме того, российские производители, в первую очередь, должны были заполнить отечественные хранилища. Бывший канцлер Германии напомнил, что за прошлую зиму запасы голубого топлива существенно истощились.

Шредер подчеркнул, что более полувека Россия, а прежде Советский Союз, всегда выполняла свои обязательства как важнейший поставщик энергетических ресурсов в европейские страны. Считать ее врагом Европы абсолютно неверно.

По прогнозам экс-канцлера ФРГ, уже в ближайшие месяцы ситуация на международном рынке стабилизируется, и цены на голубое топливо устаканятся. Мнение государственного деятеля приводит издание Handelsblatt.

К слову, недавно европейцы придумали план спасения от высоких цен на газ. Страны Евросоюза призвали развивать атомную отрасль.