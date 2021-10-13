Россия становится страной банкротов?

Как уже не раз писало "Утро.news", кредитный бум, накрывший Россию на фоне сокращения доходов населения, чреват не только экономическими, но и социальными последствиями. Подтверждения тому сегодня можно наблюдать по всей стране, что называется "в открытом доступе".

Обанкроть себя сам

Судя по последним данным "Федресурса", число физических лиц – банкротов растет в стране с невиданной ранее скоростью. Так, за январь-сентябрь 2021 года их количество увеличилась еще на 137 тысяч человек.

По данным агентства, это на 80% больше соответствующего показателя за тот же период 2020 года и на 188% – года 2019-го.

В общей сложности за весь период (с октября 2015 года) существования процедуры банкротства неплательщиков по потребительским кредитам, их количество составило 419 765 человек.

Лидерами по числу граждан-банкротов является Москва (7402 человек), Московская область (7315), Краснодарский край (6882), Санкт-Петербург (6086), Самарская область (5917), Свердловская область (5595), Республика Башкортостан (5340), Ростовская область (4341), Челябинская область (4152), и Волгоградская область (3668).

Примечательно, что в большинстве случаев должники - физические лица сами инициируют свое банкротство. Это позволяет им избежать давления со стороны кредиторов, хотя и сильно ухудшает качество последующей жизни. Так за 9 месяцев 2021 года заявку на банкротство подали 95,1% должников, при том, что сами кредиторы и ФНС России инициировали лишь 3,8% и 1,1% дел соответственно.

Откуда берутся банкроты?

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева,число физических лиц-банкротов растет по объективным причинам. Это закредитованность населения и отставание темпов роста доходов граждан от инфляции. Многие россияне действительно не могут справиться с кредитной нагрузкой.

"Данная динамика показывает, что опрометчивые решения россиян могут стать слишком тяжелыми. Ведь, чтобы взять кредит, сейчас во многом хорошие условия – сравнительно низкие ставки, банки идут на дополнительные условия и т.д. Но при этом у граждан не хватает финансовых знаний, чтобы рассчитать свои силы по кредитам", – пояснил эксперт "Утру.news".

На инфляцию и снижение доходов, как главную причину вала банкротств физических лиц, указывает и первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

"Поскольку сравнение дается с докризисным 2019 годом, тенденции понятны. Во время пандемии у многих граждан снизились доходы, в настоящее время они растут более низкими темпами, чем инфляция. Соответственно, увеличиваются траты россиян на продукты питания, повседневные запросы, а обслуживать банковские кредиты становится сложнее", – говорит Сигал.

Сама же процедура банкротства физического лица, по его словам, становится более популярной, так как позволяет снизить банковское бремя.

Что касается угроз для финансовой системы страны, исходящих от вала банкротств, то они, по мнению эксперта, не носят критического характера. Ситуация ничем не грозит финансовой системе, потому что вовремя приняты регуляторные меры.

"То, что мы видим сейчас, – это результат сложного пандемийного года. Со временем негативные тенденции пойдут на спад, а количество физических лиц, признанных банкротами, наверняка перестанет расти", – резюмирует Сигал.

Нужно ли с этим бороться?

Несмотря на то, что личное банкротство – не лучшее событие в жизни должника, эксперты считают, что Банк России в состоянии решить эту проблему. И в первую очередь за счет снижения доступности потребительских кредитов.

"Центральный Банк ранее уже говорил об опасности перегретости рынка ипотеки и потребительского кредитования. То есть регулятор видит перспективы того, что со временем граждане могут перестать справляться с выплатами по кредитам. Для этого, в том числе, и предпринимаются меры по повышению ключевой ставки, - говорит Павел Сигал. – Чем дороже кредит, чем жестче требования к заемщику (а банки очень тщательно проверяют кредитоспособность клиента), тем меньше людей возьмут такие кредиты".

На бдительность Центробанка уповает и Артем Деев. По его словам, сегодня в финансовых структурах страны ужесточаются требования к заемщикам – уровень их кредитной нагрузки не должен превышать пороговый показатель. Также тщательно оценивается уровень доходов, платежеспособность клиентов.

"Надо надеяться, что со временем число физических лиц-банкротов в России будет сокращаться, поскольку люди сами все чаще понимают, что кредит может стать решением какой-то проблемы сейчас, но потом оборачивается большой нагрузкой на семейный бюджет", – говорит Артем Деев.

Безусловно, все это так, и ЦБ действительно сделал довольно много для того, чтобы охладить бум потребительского кредитования.

Но, к сожалению, действия Центробанка не в состоянии предотвратить причину, толкающую россиян на получение все новых кредитов. Не секрет, что большое число потребительских займов берется не для покупки чего-то (хотя и таких кредитов достаточно много), а на покрытие повседневных расходов. Тысячи людей, чьи доходы резко упали в период кризиса, до сих пор не воспринимают это, как долгосрочное условие, и пытаются поддерживать прежний уровень расходов при помощи кредитования. Для кого-то потребительские кредиты вообще стали единственным способом выживания.

Исход в таких случаях предопределен, и решить эту проблему Центробанку не под силу.

Не стоит забывать и об огромном "навесе" льготной ипотеки, которая в ближайшие годы неизбежно пополнит число банкротов новыми тысячами "счастливых новоселов".



