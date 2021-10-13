В ЕК обвинили "Газпром" в том, что он продавал сырья меньше своего максимума

Россия ничего не сделала, чтобы помочь европейским странам избежать энергетического кризиса. Об этом заявили в Еврокомиссии в среду, 13 октября.

В ЕК согласились, что "Газпром" четко выполнял свои контрактные обязательства, но отметили, что сверх законтрактованных объемов он ничего европейцам не продавал.

"Объемы газа из России оказались ниже ожиданий, что сужало рынок по мере приближения отопительного сезона. Несмотря на то, что "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС",

– так ответили в ЕК на вопрос, виновны ли поставщики в кризисной ситуации на энергорынке Европы, передает РИА "Новости".

При этом эксперты ЕК не считают, что в энергоснабжении европейских стран возможны перебои. По их оценке, цены в конце отопительного сезона тоже стабилизируются. А чтобы подобной ситуации не возникало впредь, они призывают страны ЕС больше инвестировать в возобновляемые источники энергии.

Ранее в Кремле указали, что одной из причин дефицита топлива на Западе стал необдуманный переход на возобновляемые источники энергии, которые во многом зависят от неконтролируемых погодных факторов. При этом на фоне энергокризиса в ЕС "Газпром" распечатал свои газовые хранилища, чтобы удовлетворить растущие потребности европейских потребителей.