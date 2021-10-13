Незалежные уверяют, что их система еще может поработать

Сегодня, 13 октября, российский лидер Владимир Путин посетовал, что нашим компаниям невозможно использовать украинскую газотранспортную систему, потому что она слишком старая и может лопнуть от перенапряжения. Оскорбленный "Оператор ГТС Украины" решил отстоять свою честь.



Впрочем, от развернутого комментария там воздержались. В компании лишь объявили, что слова нашего главнокомандующего об изношенности энергетических коммуникаций "не соответствуют действительности".

Там не стали распространяться на тему того, как давно газотранспортную систему проверяли на прочность и проводили ремонтные работы. Голословных опровержений незалежным кажется вполне достаточно. Ответ российскому президенту от украинцев приводит местное издание "УНН".

При этом наш главнокомандующий, давая оценку газотранспортной системе Незалежной, привел конкретные данные. Владимир Владимирович отметил, что эти коммуникации изношены примерно на 80-85%.

Впрочем, российский президент выступает за соблюдение всех обязательств перед украинским государством. Ранее Путин призвал энергетического гиганта "Газпром" следовать договоренностям, указанным в контракте на перекачку голубого топлива через территорию этой страны. При этом глава государства обратил внимание, что отечественному концерну выгоднее поставлять энергоресурсы по новым маршрутам.